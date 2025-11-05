Luis Díaz lamentó lesión de Hakimi: "Espero se recupere pronto"

Mensaje de aliento. Luis Díaz, atacante de Bayern Munich, le deseó pronta recuperación a Achraf Hakimi, quien sufrió una sensible lesión durante el partido disputado el último martes por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista colombiano lamentó no solo la expulsión que sufrió en el cotejo ante PSG, sino también la lesión del futbolista marroquí.

"Fue una noche emotiva. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa: lo mejor y lo peor", indicó en un primer momento.

"Me entristeció no haber podido terminar el partido con mis compañeros, pero estoy orgulloso de su increíble esfuerzo. Le deseo a Hakimi una pronta recuperación y que vuelva a jugar", finalizó.

¿Cuánto tiempo estará Hakimi fuera de las canchas?

De acuerdo con L'Equipe, el lateral derecho estará —al menos— seis semanas fuera de las canchas y —probablemente— no sea considerado para la Copa Africana de Naciones.

"El jugador marroquí ha sufrido un esguince grave y estará de baja varias semanas, al menos seis, con la esperanza de regresar a tiempo para el torneo, dependiendo de la evolución de la lesión", informó el medio francés.

La Copa Africana de Naciones se disputará del 21 de diciembre al 18 de enero en Marruecos. El combinado marroquí no es campeón del certamen continental desde 1976.