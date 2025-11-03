PSG vs. Bayern Munich: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partidazo de la Champions League?

PSG vs. Bayern Munich se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en un partido válido por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League 2025-26.

Luis Enrique, entrenador de Bayern Munich, consideró "increíble" la racha de 15 victorias consecutivas del Bayern Munich y reconoció que el PSG "ha tenido dificultades para ganar tres o cuatro partidos", pero medio en broma recordó que su equipo ha marcado más goles en Europa.

"Es importante que sumemos puntos lo antes posible. Lo hemos hecho en los tres primeros partidos y vamos a intentar hacerlo en este", dijo el entrenador, que insistió en que el PSG tiene "el calendario más intenso y difícil".

¿Cómo llegan el PSG y Bayern Munich a la fecha 4 de la Champions League?

El actual campeón europeo viene de ganarle 1-0 a Niza por la liga francesa, mientras que los bávaros llegan de golear 3-0 al Leverkusen en la Bundesliga.

¿Cuándo y dónde juegan PSG vs Bayern Munich en vivo por la fase liga de Champions League 2025?

El partido está programado para el martes 4 de noviembre en el Estadio Parque de los Príncipes (París). El recinto tiene una capacidad para 47,929 espectadores.

¿A qué hora juegan PSG vs Bayern Munich en vivo por la fase liga de Champions League?

En Perú , el partido PSG vs Bayern Munich empieza a las 3:00 p.m.

, el partido PSG vs Bayern Munich empieza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido PSG vs Bayern Munich empieza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido PSG vs Bayern Munich empieza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido PSG vs Bayern Munich empieza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido PSG vs Bayern Munich empieza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido PSG vs Bayern Munich empieza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido PSG vs Bayern Munich empieza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido PSG vs Bayern Munich empieza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido PSG vs Bayern Munich empieza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido PSG vs Bayern Munich empieza a las 5:00 p.m.



¿Dónde ver el PSG vs Bayern Munich en vivo por TV?

El partido de PSG ante Bayern Munich será transmitido por ESPN 2 y la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

PSG vs Bayern Munich: alineaciones posibles

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Neves; Kvaratskhelia, Dembele y Barcola.



Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Pavlovic, Olise, Jackson; Kane y Díaz.



(Con información de EFE)