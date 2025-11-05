¿Se pierde lo que resta del año? Se reveló la gravedad de la lesión de Achraf Hakimi

Malas noticias para el PSG (y la Selección de Marruecos). Achraf Hakimi sufrió esguince en el tobillo izquierdo durante el partido ante Bayern Munich por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League.

De acuerdo con L'Equipe, el lateral derecho estará -al menos- seis semanas fuera de las canchas, tras la fuerte patada de Luis Díaz, y -probablemente- no sea considerado para la Copa Africana de Naciones.

"El jugador marroquí ha sufrido un esguince grave y estará de baja varias semanas, al menos seis, con la esperanza de regresar a tiempo para el torneo, dependiendo de la evolución de la lesión", informó el medio francés.

La Copa Africana de Naciones se disputará del 21 de diciembre al 18 de enero en Marruecos. El combinado marroquí no es campeón del certamen continental desde 1976.

Vincent Kompany espera pronta recuperación de Hakimi

El entrenador del Bayern Munch, Vincent Kompany, deseó una pronta recuperación a Achraf Hakimi, quien abandonó el terreno de juego lesionado por una entrada de Luis Diaz.

"Espero que se recupere pronto, es algo terrible, nosotros lo sufrimos el año pasado con Mussiala", dijo el técnico belga.

"No creo que Díaz le haya lesionado a propósito. Es una pena por Hakimi, pero era un partido de una gran intensidad y hay momentos de mala suerte en los que estas cosas pueden pasar", analizó.