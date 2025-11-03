Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Barcelona vs Brujas: ¿a qué hora juegan y qué canal pasa el duelo de fase liga de Champions League 2025?

Guía de TV del partido Barcelona vs Brujas por la Champions League.
Guía de TV del partido Barcelona vs Brujas por la Champions League. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Barcelona vs Brujas: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 4 de la Champions League.

Barcelona vs Brujas EN VIVO: se enfrentan este miércoles 5 de noviembre por la fecha 4 de la fase de liga de la Champions League. El encuentro se disputará en el Estadio Jan Breydel de la ciudad de Brujas, desde la 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Barcelona vs Brujas: ¿Cómo llegan a la fecha 4 de la fase liga de Champions League 2025?

En su último partido de Champions, Barcelona goleó 6-1 a Olympiacos con goles de Fermin López (3), Marcus Rashford (2) y Lamine Yamal.

Por su parte, Brujas perdió 2-1 contra Atalanta en Italia. El tanto de descuento del cuadro belga llegó en los pies de Christos Tzolis.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Brujas en vivo por la fase liga de Champions League 2025?

El partido entre Barcelona vs Brujas se jugará este miércoles 5 de noviembre en el Estadio Jan Breydel. El recinto tiene capacidad para 29 042 espectadores.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Brujas en vivo por la fase liga de Champions League 2025?

  • En Perú, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m.
  • En España, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 9:00 p.m.
  • En Inglaterra, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 8:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 4:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 4:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.
  • En Chile, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 2:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m.

¿Qué canal pasa el Barcelona vs Brujas en vivo por TV?

El partido entre Barcelona vs Brujas se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás escuchar el partido por el Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Barcelona vs Brujas: Alineaciones posibles 

Barcelona: Wojciech Szczesny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres.

Brujas: Nordin Jackers, Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken, Carlos Forbs, Christos Tzolis y Nicolo Tresoldi.

Barcelona vs Brujas: últimos resultados

Brujas 0-1 Barcelona - 29 de diciembre del 2022

Barcelona 3-2 Brujas - 18 de septiembre del 2022

Barcelona 1-1 Brujas - 7 de diciembre del 2020

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
FC Barcelona Brujas Champions League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Champions League

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA