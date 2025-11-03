Barcelona vs Brujas: ¿a qué hora juegan y qué canal pasa el duelo de fase liga de Champions League 2025?

Barcelona vs Brujas EN VIVO: se enfrentan este miércoles 5 de noviembre por la fecha 4 de la fase de liga de la Champions League. El encuentro se disputará en el Estadio Jan Breydel de la ciudad de Brujas, desde la 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Barcelona vs Brujas: ¿Cómo llegan a la fecha 4 de la fase liga de Champions League 2025?



En su último partido de Champions, Barcelona goleó 6-1 a Olympiacos con goles de Fermin López (3), Marcus Rashford (2) y Lamine Yamal.

Por su parte, Brujas perdió 2-1 contra Atalanta en Italia. El tanto de descuento del cuadro belga llegó en los pies de Christos Tzolis.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Brujas en vivo por la fase liga de Champions League 2025?

El partido entre Barcelona vs Brujas se jugará este miércoles 5 de noviembre en el Estadio Jan Breydel. El recinto tiene capacidad para 29 042 espectadores.

Ahora toca pensar en la Champions pic.twitter.com/xi5uEo4QMx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2025

¿A qué hora juegan Barcelona vs Brujas en vivo por la fase liga de Champions League 2025?

En Perú , el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m. En España , el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 9:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 9:00 p.m. En Inglaterra , el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 8:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m.

¿Qué canal pasa el Barcelona vs Brujas en vivo por TV?

El partido entre Barcelona vs Brujas se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás escuchar el partido por el Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Barcelona vs Brujas: Alineaciones posibles

Barcelona: Wojciech Szczesny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres.

Brujas: Nordin Jackers, Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken, Carlos Forbs, Christos Tzolis y Nicolo Tresoldi.

Barcelona vs Brujas: últimos resultados



Brujas 0-1 Barcelona - 29 de diciembre del 2022

Barcelona 3-2 Brujas - 18 de septiembre del 2022

Barcelona 1-1 Brujas - 7 de diciembre del 2020