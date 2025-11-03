Barcelona vs Brujas: ¿a qué hora juegan y qué canal pasa el duelo de fase liga de Champions League 2025?

Barcelona vs Brujas EN VIVO: se enfrentan este miércoles 5 de noviembre por la fecha 4 de la fase de liga de la Champions League. El encuentro se disputará en el Estadio Jan Breydel de la ciudad de Brujas, desde la 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Barcelona vs Brujas: ¿Cómo llegan a la fecha 4 de la fase liga de Champions League 2025?
En su último partido de Champions, Barcelona goleó 6-1 a Olympiacos con goles de Fermin López (3), Marcus Rashford (2) y Lamine Yamal.
Por su parte, Brujas perdió 2-1 contra Atalanta en Italia. El tanto de descuento del cuadro belga llegó en los pies de Christos Tzolis.
¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Brujas en vivo por la fase liga de Champions League 2025?
El partido entre Barcelona vs Brujas se jugará este miércoles 5 de noviembre en el Estadio Jan Breydel. El recinto tiene capacidad para 29 042 espectadores.
¿A qué hora juegan Barcelona vs Brujas en vivo por la fase liga de Champions League 2025?
- En Perú, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m.
- En España, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 9:00 p.m.
- En Inglaterra, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 8:00 p.m.
- En Colombia, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 4:00 p.m.
- En Brasil, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.
- En Argentina, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.
- En Chile, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 2:00 p.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m.
¿Qué canal pasa el Barcelona vs Brujas en vivo por TV?
El partido entre Barcelona vs Brujas se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás escuchar el partido por el Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Barcelona vs Brujas: Alineaciones posibles
Barcelona: Wojciech Szczesny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres.
Brujas: Nordin Jackers, Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken, Carlos Forbs, Christos Tzolis y Nicolo Tresoldi.
Barcelona vs Brujas: últimos resultados
Brujas 0-1 Barcelona - 29 de diciembre del 2022
Barcelona 3-2 Brujas - 18 de septiembre del 2022
Barcelona 1-1 Brujas - 7 de diciembre del 2020