Bolivia vs Italia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 del Mundial Sub 17?

Bolivia vs Italia EN VIVO: se enfrentan este jueves 6 de noviembre por la fecha 2 del grupo A del Mundial Sub 17. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 3 de la ciudad de Rayán, Qatar, desde las 7:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, Unitel, Red Uno, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Bolivia vs Italia: ¿cómo llegan a la fecha 2 del Mundial Sub 17 2025?
Bolivia llega al partido luego de perder 3-1 ante Sudáfrica en su debut. Italia, en tanto, llega al cotejo tras vencer 1-0 Qatar.
¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Italia en vivo por la fecha 2 del Mundial Sub 17 2025?
El partido entre Bolivia vs Italia por la fecha 1 del Mundial Sub 17 se disputará este lunes 3 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 3 de la ciudad de Rayán.
¿A qué hora juegan Bolivia vs Italia en vivo por la fecha 2 del Mundial Sub 17 2025?
- En Perú, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 7:30 a.m.
- En Bolivia, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 8:30 a.m.
- En Colombia, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 7:30 a.m.
- En Ecuador, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 7:30 a.m.
- En Venezuela, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 8:30 a.m.
- En Brasil, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 9:30 a.m.
- En Argentina, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 9:30 a.m.
- En Paraguay, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 9:30 a.m.
- En Uruguay, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 9:30 a.m.
- En Chile, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 9:30 a.m.
- En México (CDMX), el partidoBolivia vs Italia comienza a las 6:30 a.m.
¿Dónde ver el Bolivia vs Italia en vivo por TV?
En partido entre Bolivia vs Italia será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports, Unitel y Red Uno. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Bolivia vs Italia: alineaciones posibles en Mundial Sub 17 2025
Bolivia: Gerónimo Govea; Kenyhiro Estrada, Fernando Mena, Matías Espinoza, Julio Lazarte; Luis Sabja, Bruno Núñez, Santos García, Alejandro Camacho; Jairo Saldias y Jesús Maraude.
Italia: Alessandro Longoni; Jean Tryfose, Cristiano De Paoli, Alessio Baralla; Destiny Elimoghale, Idrissa Dauda; Benit Borasio, Federico Steffanoni, Samuele Inacio; Simone Lontani y Andrea Luongo.