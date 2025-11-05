Últimas Noticias
Bolivia vs Italia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 del Mundial Sub 17?

Bolivia vs Italia | Guía de TV Mundial Sub 17
Bolivia vs Italia | Guía de TV Mundial Sub 17 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Bolivia vs Italia EN VIVO: sigue la transmisión de encuentro por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial Sub17.

Bolivia vs Italia EN VIVO: se enfrentan este jueves 6 de noviembre por la fecha 2 del grupo A del Mundial Sub 17. El encuentro se disputará en el Aspire Zone - Pitch 3 de la ciudad de Rayán, Qatar, desde las 7:30 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports, Unitel, Red Uno, DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Bolivia vs Italia: ¿cómo llegan a la fecha 2 del Mundial Sub 17 2025?

Bolivia llega al partido luego de perder 3-1 ante Sudáfrica en su debut. Italia, en tanto, llega al cotejo tras vencer 1-0 Qatar.

¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Italia en vivo por la fecha 2 del Mundial Sub 17 2025?

El partido entre Bolivia vs Italia por la fecha 1 del Mundial Sub 17 se disputará este lunes 3 de noviembre en el Aspire Zon - Pitch 3 de la ciudad de Rayán. 

¿A qué hora juegan Bolivia vs Italia en vivo por la fecha 2 del Mundial Sub 17 2025?

  • En Perú, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 7:30 a.m.
  • En Bolivia, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 8:30 a.m.
  • En Colombia, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 7:30 a.m.
  • En Ecuador, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 7:30 a.m.
  • En Venezuela, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 8:30 a.m.
  • En Brasil, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 9:30 a.m.
  • En Argentina, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 9:30 a.m.
  • En Paraguay, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 9:30 a.m.
  • En Uruguay, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 9:30 a.m.
  • En Chile, el partido Bolivia vs Italia comienza a las 9:30 a.m.
  • En México (CDMX), el partidoBolivia vs Italia comienza a las 6:30 a.m.

¿Dónde ver el Bolivia vs Italia en vivo por TV?

En partido entre Bolivia vs Italia será transmitido EN DIRECTO por TV a través de DSports, Unitel y Red Uno. Vía streaming, se podrá ver EN VIVO por DGO y FIFA+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Bolivia vs Italia: alineaciones posibles en Mundial Sub 17 2025

Bolivia: Gerónimo Govea; Kenyhiro Estrada, Fernando Mena, Matías Espinoza, Julio Lazarte; Luis Sabja, Bruno Núñez, Santos García, Alejandro Camacho; Jairo Saldias y Jesús Maraude.

Italia: Alessandro Longoni; Jean Tryfose, Cristiano De Paoli, Alessio Baralla; Destiny Elimoghale, Idrissa Dauda; Benit Borasio, Federico Steffanoni, Samuele Inacio; Simone Lontani y Andrea Luongo.

Selección de Bolivia Selección de Italia video videos mas vistos Mundial Sub 17 Mundial Sub 17 2025

