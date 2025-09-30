Manchester City vs Mónaco EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 de la Champions League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manchester City vs Mónaco EN VIVO: se enfrentan este miércoles 1 de octubre por la fecha 2 de la fase liga de la Champions League. El encuentro se disputará en el Estadio Luis II, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN 2 y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Mónaco vs Manchester City: altas y bajas para la fecha 2 de la fase liga de Champions League 2025



Mónaco no contará con varios jugadores para el duelo con Manchester City. Se perderán el partido Lamine Camara, Denia Zakaria, Aladji Bamba, Aleksndr Golovin, Lukas Hradecky, Lucas Michal y Paul Pogba. En el cuadro inglés, en tanto, no estarán presentes Abdukodir Khusanov, Omar Marmoush y Rayan Ait Nouri.

¿Cuándo y dónde juegan Mónaco vs Manchester City en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



El partido entre Mónaco y Manchester City se disputará este miércoles 1 de octubre en el Estadio Luis II. El recinto tiene capacidad para 18 523 espectadores.

¿A qué hora juegan Mónaco vs Manchester City en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



En Perú , el partido Mónaco vs Manchester City comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Mónaco vs Manchester City comienza a las 2:00 p.m. En Inglaterra , el partido Mónaco vs Manchester City comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Mónaco vs Manchester City comienza a las 8:00 p.m. En Francia , el partido Mónaco vs Manchester City comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Mónaco vs Manchester City comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Mónaco vs Manchester City comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Mónaco vs Manchester City comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Mónaco vs Manchester City comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Mónaco vs Manchester City comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Mónaco vs Manchester City comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido Mónaco vs Manchester City comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Mónaco vs Manchester City comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Mónaco vs Manchester City comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Mónaco vs Manchester City comienza a las 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Mónaco vs Manchester City en vivo por TV?



El partido entre Mónaco vs Manchester City se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN 2. Vía streaming, será transmitido por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Mónaco vs Manchester City: alineaciones posibles

Mónaco: Kohn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio; Akliouche, Teze, Coulibaly, Minamino; Balogun y Biereth.

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Stones, Gvardiol, Aké; Nico; Bobb, Foden, Reijnders, Bernardo; Haaland.