La información más relevante de la actualidad al momento
Tabla de posiciones de la Champions League 2025-26 EN VIVO: resultados de la fecha 1 de la fase liga del torneo

Tabla de posiciones de la Champions League 2025-26
Conoce los resultados y la tabla de posiciones jugada la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League.

La Champions League 2025-2026 arranca a mediados de septiembre con un solo propósito: conocer al nuevo monarca del continente o —quién sabe— estar ante el nuevo dominador del fútbol mundial.

Para esta temporada, 36 equipos se verán las caras en la fase liga, donde los ocho primeros clasificarán de manera directa a los octavos de final y los cuadros ubicados del 9 al 24 disputarán los playoffs del torneo.

El gran favorito para llevarse la Champions League es el PSG, actual campeón. Además, se puede mencionar al Inter de Milan, que logró llevar a la final la temporada pasada, y al Chelsea, actual monarca del Mundial de Clubes.

A estos se le suma los tradicionales Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City, quienes buscarán quedarse -una vez más- con la Orejona.

¿Desde y hasta cuándo se juega la fase liga de Champions League 2025-26?

La fase liga de la Champions League empieza la semana del 16 de septiembre del 2025 y terminará la semana del 28 de enero del 2026.

Programación de la fecha 1 de la fase liga de Champions League 2025-26

Martes 16 de septiembre

  • 11:45 a.m | PSV 1-3 Union Saint-Gilloise
  • 11:45 a.m. | Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
  • 2:00 p.m. | Juventus vs Dortmund
  • 2:00 p.m. | Benfica vs Qarabag
  • 2:00 p.m. | Totteham vs Villarreal
  • 2:00 p.m. | Real Madrid vs Marsella

Miércoles 17 de septiembre

  • 11:45 a.m. | Olympiacos vs Pafos
  • 11:45 a.m. | Slavia Praga vs Bodo/Glimt
  • 2:00 p.m. | Bayern vs Chelsea
  • 2:00 p.m. | PSG vs Atalanta
  • 2:00 p.m. | Ajax vs Inter 
  • 2:00 p.m. | Liverpool vs Atlético de Madrid

Jueves 18 de septiembre

  • 11:45 a.m. | Copenhague vs Leverkusen
  • 11:45 a.m. | Brujas vs Mónaco
  • 2:00 p.m. | Frankfurt vs Galatasaray
  • 2:00 p.m. | Sporting Lisboa vs Kairat
  • 2:00 p.m. | Newcastle vs Barcelona
  • 2:00 p.m. | Manchester City vs Napoli

Tabla de posiciones de la fase liga de Champions League 2025-26 en vivo

