Manchester City vs Napoli EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fase liga de la Champions League?

Manchester City vs Napoli EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League.
Manchester City vs Napoli EN VIVO: se enfrentan este jueves 18 de septiembre por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Etihad Stadium, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.
Manchester City vs Napoli: altas y bajas de la fecha 1 de la fase liga de Champions League 2025-26
Manchester City no contará para el duelo con Napoli con Omar Marmouah, Rayan Ait Nouri, Rayan Cherki y Mateo Kovacic. El equipo italiano, en tanto, no tendrá a Amir Rrahmani, Nikita Contini y Romelu Lukaku.
¿Cuándo y dónde juegan Manchester City vs Napoli en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?
El partido entre Manchester City vs Napoli se disputará este jueves 18 de septiembre en el Etihad Stadium. El recinto tiene capacidad para 53 400 espectadores.
¿A qué hora juegan Manchester City vs Napoli en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?
- En Perú, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 2:00 p.m.
- En Inglaterra, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 8:00 p.m.
- En Italia, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 2:00 p.m.
- En Ecuador, el partido LManchester City vs Napoli comienza a las 2:00 p.m.
- En Chile, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 3:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 3:00 p.m.
- En Argentina, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 4:00 p.m.
- En Brasil, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 4:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 4:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 4:00 p.m.
¿Qué canal transmite el Manchester City vs Napoli en vivo por TV?
El partido entre Manchester City vs Napoli será transmitido EN VIVO vía ESPN y Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.
Manchester City vs Napoli: alineaciones posibles
Manchester City: Donnarumma; Lewis, Gvardiol, Dias, Aké; Nico, Reijnders; Bobb, Bermardo, Savinho; Haaland.
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongirno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka; Politano, De Bruyne, Mc Tominay; Hojlund.
Manchester City vs Napoli: últimos resultados
Manchester City
- Manchester City 3-0 Manchester United
- Brighton 2-1 Manchester City
- Manchester City 0-2 Tottenham
Napoli
- Napoli 2-1 Milan
- Bologna 1-1 Napoli
- Napoli 3-0 Empoli