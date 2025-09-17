Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Manchester City vs Napoli EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fase liga de la Champions League?

Manchester City vs Napoli EN VIVO | hora y canal Champions League
Manchester City vs Napoli EN VIVO | hora y canal Champions League | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Manchester City vs Napoli EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manchester City vs Napoli EN VIVO: se enfrentan este jueves 18 de septiembre por la fecha 1 de la fase liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Etihad Stadium, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Manchester City vs Napoli: altas y bajas de la fecha 1 de la fase liga de Champions League 2025-26

Manchester City no contará para el duelo con Napoli con Omar Marmouah, Rayan Ait Nouri, Rayan Cherki y Mateo Kovacic. El equipo italiano, en tanto, no tendrá a Amir Rrahmani, Nikita Contini y Romelu Lukaku.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester City vs Napoli en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?

El partido entre Manchester City vs Napoli se disputará este jueves 18 de septiembre en el Etihad Stadium. El recinto tiene capacidad para 53 400 espectadores.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Napoli en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?

  • En Perú, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Inglaterra, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Italia, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido LManchester City vs Napoli comienza a las 2:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 3:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Brasil, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Paraguay, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 4:00 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Manchester City vs Napoli comienza a las 4:00 p.m.  

¿Qué canal transmite el Manchester City vs Napoli en vivo por TV?

El partido entre Manchester City vs Napoli será transmitido EN VIVO vía ESPN y Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

Manchester City vs Napoli: alineaciones posibles

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Gvardiol, Dias, Aké; Nico, Reijnders; Bobb, Bermardo, Savinho; Haaland.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongirno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka; Politano, De Bruyne, Mc Tominay; Hojlund.


Manchester City vs Napoli: últimos resultados

Manchester City

  • Manchester City 3-0 Manchester United
  • Brighton 2-1 Manchester City
  • Manchester City 0-2 Tottenham

Napoli

  • Napoli 2-1 Milan
  • Bologna 1-1 Napoli
  • Napoli 3-0 Empoli

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Tags
Manchester City Napoli video videos videos mas vistos Champions League

Más sobre Champions League

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA