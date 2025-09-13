Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Manchester City vs. Manchester United: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el derbi por la Premier League?

Manchester City vs. Manchester United: ¿dónde ver el partido por Premier League 2025?
Manchester City vs. Manchester United: ¿dónde ver el partido por Premier League 2025? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los detalles del derbi de Mánchester que protagonizarán el City y el United por la cuarta fecha de la Premier League 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de septiembre en Etihad Stadium, en Mánchester (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 4 de la Premier League 2025-26 y se jugará a partir de las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Alejados de pasar actualmente por su mejor momento en el arranque de temporada o una distancia grande sobre uno y otro. El clásico de Manchester presenta al City y al United apenas con un partido en la campaña.

Los de Pep Guardiola registran dos derrotas consecutivas en el inicio de la Premier, luego de perder 2-1 con el Brighton y 0-2 como local ante Tottenham. Para la vuelta del torneo, Erling Haaland llega con cinco goles convertidos en las Eliminatorias con Noruega.

El Manchester United logró mejorar su mal momento cuando le ganó sobre el final al Burnley en Old Trafford. Antes de ello, fue eliminado por el Grimsby en la EFL Cup y en la Premier cayó con Fulham e igualó ante Arsenal.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Manchester City vs Manchester United: altas y bajas en derbi de la Premier League

Manchester City no podrá contar por lesión con Mateo Kovacic, Rayan Cherki, Omar Marmoush y Rico Lewis. En tanto el United tiene las bajas de Lisandro Martínez, Mason Mount, Diogo Dalot y Matheus Cunha.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester City vs Manchester United EN VIVO por la Premier League 2025?

El partido entre Manchester City vs. Manchester United por la Premier League 2025-2026 se disputará el domingo 14 de septiembre en el Etihad Stadium, en Mánchester (Inglaterra). El recinto de los 'citizens' tiene capacidad para recibir a 53 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Manchester United EN VIVO por la Premier League 2025?

  • En Perú, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 10:30 a.m.
  • En Inglaterra, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 4:30 p.m.
  • En España, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 5:30 p.m.
  • En Chile, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 11:30 p.m. 
  • En Bolivia, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 11:30 p.m.  
  • En Colombia, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 10:30 a.m.
  • En Ecuador, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 10:30 a.m.
  • En Venezuela, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 11:30 p.m. 
  • En Paraguay, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 12:30 p.m. . 
  • En Argentina, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 12:30 p.m. 
  • En Uruguay, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 12:30 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 12:30 p.m.

¿Dónde ver el Manchester City vs Manchester United EN VIVO por TV?

El partido del fútbol inglés será transmitido a todo el Perú y en Sudamérica por TV a través de la señal de ESPN, mientras que vía streaming va por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Caliente TV. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Manchester City vs Manchester United: alineaciones posibles

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; M Nunes, Rúben Días, Nathan Aké, J. Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri, T. Reijnders; O. Bobb, Erling Haaland y Jéremy Doku.

Manchester United: A. Bayindir; Leny Yoro, M. de Ligt, Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, K. Mainoo, P. Dorgu; B. Mbeumo, Bruno Fernandes, B. Sesko.

Manchester City vs Manchester United: últimos resultados en el derbi

  • 06/04/2025 | Manchester United 0-0 Manchester City – Premier League
  • 15/12/2024 | Manchester City 1-2 Manchester United – Premier League
  • 10/08/2024 | Manchester City 1-1 (7-6) Manchester United – Community Shield
  • 25/04/2024 | Manchester City 1-2 Manchester United – FA Cup
  • 03/03/2024 | Manchester City 3-1 Manchester United – Premier League

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Premier League Manchester City Manchester United Videos más vistos Ligas europeas

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA