Manchester City vs. Manchester United: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el derbi por la Premier League?

Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de septiembre en Etihad Stadium, en Mánchester (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 4 de la Premier League 2025-26 y se jugará a partir de las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Alejados de pasar actualmente por su mejor momento en el arranque de temporada o una distancia grande sobre uno y otro. El clásico de Manchester presenta al City y al United apenas con un partido en la campaña.

Los de Pep Guardiola registran dos derrotas consecutivas en el inicio de la Premier, luego de perder 2-1 con el Brighton y 0-2 como local ante Tottenham. Para la vuelta del torneo, Erling Haaland llega con cinco goles convertidos en las Eliminatorias con Noruega.

El Manchester United logró mejorar su mal momento cuando le ganó sobre el final al Burnley en Old Trafford. Antes de ello, fue eliminado por el Grimsby en la EFL Cup y en la Premier cayó con Fulham e igualó ante Arsenal.

Manchester City vs Manchester United: altas y bajas en derbi de la Premier League

Manchester City no podrá contar por lesión con Mateo Kovacic, Rayan Cherki, Omar Marmoush y Rico Lewis. En tanto el United tiene las bajas de Lisandro Martínez, Mason Mount, Diogo Dalot y Matheus Cunha.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester City vs Manchester United EN VIVO por la Premier League 2025?

El partido entre Manchester City vs. Manchester United por la Premier League 2025-2026 se disputará el domingo 14 de septiembre en el Etihad Stadium, en Mánchester (Inglaterra). El recinto de los 'citizens' tiene capacidad para recibir a 53 000 espectadores, aproximadamente.

Definiendo el clásico con tranquilidad. pic.twitter.com/wepHUMfPOJ — Manchester City (@ManCityES) September 13, 2025

¿A qué hora juegan Manchester City vs Manchester United EN VIVO por la Premier League 2025?

En Perú , el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 10:30 a.m.

, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 10:30 a.m. En Inglaterra , el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 4:30 p.m.

, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 4:30 p.m. En España, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 5:30 p.m.

En Chile, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 11:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 11:30 p.m.

En Colombia, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 10:30 a.m.

En Ecuador, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 10:30 a.m.

En Venezuela, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 11:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 12:30 p.m. .

En Argentina, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 12:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 12:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 12:30 p.m.

¿Dónde ver el Manchester City vs Manchester United EN VIVO por TV?

El partido del fútbol inglés será transmitido a todo el Perú y en Sudamérica por TV a través de la señal de ESPN, mientras que vía streaming va por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Caliente TV. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Recuerdos de nuestra última visita al City 🪄 pic.twitter.com/UTwTdOJXD4 — Manchester United (@ManUtd_Es) September 13, 2025

Manchester City vs Manchester United: alineaciones posibles

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; M Nunes, Rúben Días, Nathan Aké, J. Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri, T. Reijnders; O. Bobb, Erling Haaland y Jéremy Doku.

Manchester United: A. Bayindir; Leny Yoro, M. de Ligt, Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, K. Mainoo, P. Dorgu; B. Mbeumo, Bruno Fernandes, B. Sesko.

Manchester City vs Manchester United: últimos resultados en el derbi

06/04/2025 | Manchester United 0-0 Manchester City – Premier League

15/12/2024 | Manchester City 1-2 Manchester United – Premier League

10/08/2024 | Manchester City 1-1 (7-6) Manchester United – Community Shield

25/04/2024 | Manchester City 1-2 Manchester United – FA Cup

03/03/2024 | Manchester City 3-1 Manchester United – Premier League