PSG vs Manchester City chocan este martes por la semifinal de la Champions | Fuente: EFE

Con la mirada puesta en el horizonte de la historia, Manchester City persigue su primera final de la Champions League con la ventaja del 1-2 logrado en el Parque de los Príncipes ante un París Saint-Germain que se obstina con fe en la remontada como receta para lograr su segunda final consecutiva.



Los dos clubes que representan mejor que nadie el sustento estatal del Golfo Pérsico al fútbol de alto nivel miden sus fuerzas con sus planteles a pleno rendimiento, con cierta ventaja para los ingleses por la renta de la ida.

Pero son días agitados en Manchester y el incidente en Old Trafford que supuso la suspensión del Manchester United-Liverpool también ha salpicado al Etihad Stadium. El City no pudo celebrar el título de la Premier League y tendrá que esperar mínimo una semana más para llevarse su séptima liga inglesa.



Este trofeo, el segundo de la temporada, no hubiera alejado el foco de lo verdaderamente importante para los de Pep Guardiola. Europa es el objetivo principal de un entrenador que ya ha empezado a manifestar su amor por la 'Orejona' y que hace unos días la calificó como la "competición más bonita".

¿Cuándo y a qué hora juega Manchester City vs. PSG?



Manchester City vs. PSG chocarán en duelo vibrante el martes, 4 de mayo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2:00 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Etihad Stadium.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Manchester City vs. PSG?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN. El minuto a minuto más completo lo tendrás en la web de RPP.pe

Horarios en el mundo: Manchester City vs. PSG

Países Hora Perú 2:00 p.m.

Colombia 2:00 p.m.

Ecuador 2:00 p.m.

México

2:00 p.m.

Chile 3:00 p.m. Paraguay 3:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m. Bolivia 3:00 p.m. Argentina 4:00 p.m.

Brasil 4:00 p.m. España 9:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m.

EE.UU (Miami) 3:00 p.m.

EE.UU (Los Ángeles) 12:00 m.

Manchester City vs PSG: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Walker; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Foden y Jesús.



PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Paredes, Verratti; Draxler, Neymar, Di María; Mbappé.

NUESTRO PODCAST

La OMS reconoce que los aerosoles transmiten el SarsCov2

Han transcurrido 14 meses desde la declaración de pandemia a causa del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces, se han abierto diferentes líneas de investigación para poder conocer de qué manera se producen los contagios, la manera en que el virus está presente y de qué forma puede acotarse su transmisión.