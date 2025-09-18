Últimas Noticias
Único peruano en Champions: Marcos López fue clave en jugada que acabó en gol de Copenhague ante Leverkusen [VIDEO]

Marcos López celebra con sus compañeros.
Marcos López celebra con sus compañeros. | Fuente: Copenhague
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Marcos López jugó todo el partido en el debut en Champions League de Copenhague, que empató 2-2 ante Leverkusen.

Con la presencia del peruano Marcos López, Copenhague y Bayer Leverkusen igualaron 2-2 por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-26.

Jordan Larsson abrió el marcador a los 9 minutos para Copenhague, cuyos hinchas celebraron a lo grande en el Estadio Parken. Ya en el segundo tiempo llegaron más goles.

Alejandro Grimaldo igualó las acciones a los 82 minutos para Leverkusen, aunque el cuadro local volvió a desnivelar las acciones, en una jugada que nació en los pies de Marcos López, que tuvo un gran panorama de juego.

A los 86, asistió con un pase largo a Yoram Zague, que se asoció con Rodrigo Huescas, que envió un centro para que Robert anote de cabeza.

Sin embargo, los planes se arruinaron para el equipo del jugador de la Selección Peruana tras el 2-2 final que llegó por un autogol de Pantelis Hatzidiakos.

Marcos López jugó en el duelo de Copenhague.
Marcos López jugó en el duelo de Copenhague. | Fuente: ESPN

Copenhague vs Bayer Leverkusen: las alineaciones del partido

Copenhague: Dominik Kotarski; Rodrigo Huescas, Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos, Marcos López; Lukas Lerager, Thomas Delaney, Jordan Larsson, Elias Achouri; Mohamed Elyounoussi y Youssoufa Moukoko.

Bayer Leverkusen: Mark Flekken; Jarell Quansah, Loïc Badé, Edmond Tapsoba; Ezequiel Fernández, Robert Andrich, Alejandro Grimaldo, Lucas Vázquez; Eliesse Ben Seghir, Malik Tillman y Patrik Schick.

