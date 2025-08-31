Últimas Noticias
¡Golazo! Marcos López se lució con soberbio tanto de tiro libre en triunfo de Copenhague [VIDEO]

Marcos López, futbolista de la Selección Peruana.
Marcos López, futbolista de la Selección Peruana. | Fuente: FC Copenhague
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

Marcos López abrió el marcador en el duelo entre Copenhague ante Randers por la Superliga de Dinamarca.

Copenhague goleó 5-1 a Randers por la fecha 7 de la Superliga de Dinamarca. En esta jornada, el futbolista peruano Marcos López fue el encargado de abrir la senda del triunfo en el Randers Stadion.

A los 12 minutos, el jugador de la Selección Peruana ejecutó un formidable tiro libre cerca al área rival: su remate de zurda ingresó al ángulo del arco defendido por Paul Izzo.

Tras finalizar el partido, López se unirá al combinado peruano que se encuentra ya en Montevideo de cara a su preparación para enfrentar a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Gracias a su buena actuación, el exjugador de Sporting Cristal reafirma que es uno de los jugadores peruanos que mejor se desempeñan actualmente en Europa.

Marcos López, además, será el único peruano en jugar en la próxima Champions League.




                              

	

				 		    



                              



Los rivales de Copenhague en Champions:
Borussia Dortmund (Local)
FC Barcelona (Visitante)
Bayer Leverkusen (Local)
Villarreal SSC (Visitante)
Napoli (Local)
Tottenham (Visitante)
Kairat Almaty (Local)
Qarabag (Visitante)



                                

   

          
