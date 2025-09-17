Con Marcos López, Copenhague vs Leverkusen EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fase liga de la Champions League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Copenhague vs Bayer Leverkusen EN VIVO: se enfrentan este jueves 18 de septiembre por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League. El encuentro se disputará en el Parken Stadium de Dinamarca, desde las 11:45 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Copenhague vs Leverkusen en vivo por la fecha 1 de la Champions League 2025-26?



El encuentro entre Copenhague vs Bayer Leverkusen se disputará este jueves 18 de septiembre en el Parken Stadium de Dinamarca. El recinto tiene capacidad para 38 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Copenhague vs Leverkusen en vivo por la Champions League 2025-26?

En Perú , el partido Copenhague vs Leverkusen comienza a las 11:45 a.m.

, el partido Copenhague vs Leverkusen comienza a las 11:45 a.m. En Dinamarca , el partido Copenhague vs Leverkusen comienza a las 6:45 p.m.

, el partido Copenhague vs Leverkusen comienza a las 6:45 p.m. En Alemania , el partido Copenhague vs Leverkusen comienza a las 5:45 p.m.

, el partido Copenhague vs Leverkusen comienza a las 5:45 p.m. En Colombia, el partido Copenhague vs Leverkusen comienza a las 11:45 a.m.

En Ecuador, el partido Copenhague vs Leverkusen comienza a las 11:45 a.m.

En Chile, el partido Copenhague vs Leverkusen comienza a las 12:45 p.m.

En Bolivia, el partido Copenhague vs Leverkusen comienza a las 12:45 p.m.

En Venezuela, el partido Copenhague vs Leverkusen comienza a las 12:45 p.m.

En Brasil, el partido Copenhague vs Leverkusen comienza a la 1:45 p.m.

En Argentina, el partido Copenhague vs Leverkusen comienza a la 1:45 p.m.

En Uruguay, el partido Copenhague vs Leverkusen comienza a la 1:45 p.m.

En Paraguay, el partido Copenhague vs Leverkusen comienza a la 1:45 p.m.

¿Dónde ver el Copenhague vs Leverkusen en vivo por TV con Marcos López?



El partido entre Copenhague vs Leverkusen se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, irá por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Copenhague vs Leverkusen: alineaciones posibles con Marcos López

Copenhague: Kotarski; Huescas, Pereira, Hatzidiakos, López; Larsson, Lerager, Clem, Achouri; Moukoko y Elyounoussi.

Leverkusen: Flekken; Quaneah, Badé, Tapeoba; Vásquez, García, Andrich, Grimaldo; Tillman, Echeverri; Schick.