El París Saint Germain (PSG) anunció este viernes el regreso de Ángel di María y Marco Verratti para los dieciseisavos de final de la Copa de Francia en Brest el sábado, mientras Neymar sigue de baja, antes de enfrentarse al Barcelona el miércoles en la Champions League.

El centrocampista italiano (puente del pie) se perdió los dos últimos encuentros de su equipo, mientras que el extremo argentino (muslo derecho) lleva un mes sin jugar e incluso se perdió la ida ante Barcelona en el Camp Nou.

Ambos futbolistas tomaron parte en el entrenamiento grupal de este viernes por la mañana según las imágenes difundidas por el PSG, igual que 'Ney', sonriente. Sin embargo, el astro brasileño, tocado en el aductor izquierdo a principios de febrero, "continúa su trabajo de recuperación", dijo el club.

El entrenador del PSG, el argentino Mauricio Pochettino, confirmó en conferencia de prensa que Neymar no estará en ese encuentro contra el Brest, pero dejó la puerta abierta para el miércoles ante Barcelona .

"La evolución de Neymar es muy buena. Veremos si puede jugar ante Barcelona", señaló Pochettino sobre el posible regreso de Neymar en un partido decisivo frente a su exquipo liderado por Lionel Messi. En la ida el cuadro azulgrana perdió 1-4 en su casa.

En tanto, el español Juan Bernat y el italiano Moise Kean, quien dio positivo de la COVID-19, son bajas confirmadas para enfrentar a Barcelona. En tanto, Pochettino no descarta a Alessandro Florenzi . "Todavía no decidí el equipo pero Florenzi no jugará", sostuvo.



