"No lo imaginas": Pep Guardiola y su reacción por el penal a 'doble toque' de Julián Álvarez

Hay debate. En el mundo del fútbol aún se comenta el penal 'a doble toque' de Julián Álvarez en lo que fue la eliminación del Atlético en la Champions League a manos del Real Madrid.

Según pudo confirmar UEFA por medio de un video, el argentino Julián Álvarez tocó el balón con su pie izquierdo y posteriormente pateó con el derecho, con lo que su ejecución no fue válida. Es por ello que Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, fue consultado por ello en conferencia de prensa.

"Esta competición nos enseña que lo que pasó con Julián y el Atlético de Madrid son los márgenes. Es algo que no lo imaginas, pero estás fuera de la Champions por esta razón", sostuvo Guardiola.

Julián Álvarez jugó los dos partidos de octavos contra Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OSCAR DEL POZO CANAS

La palabra de Guardiola por Julián Álvarez

Además, destacó lo que hizo el cuadro colchonero en la ida, más allá de caer 2-1 en el primer cotejo ante la 'Casa Blanca'.

"Lo que hicieron en el Santiago Bernabéu fue brillante. En su forma de juego, en su estilo. El Madrid siempre es un increíble equipo en este torneo. Mira al Liverpool, hizo todos los puntos (en fase liga), pero el sorteo hizo que jugaran ante PSG", indicó el español.

Además, en relación al tema del penal de Julián Álvarez, el también exDT del Barcelona y Bayern Munich manifestó que ha sufrido los pequeños detalles que marcan que siga en competencia o quede eliminado.

"Al final, por pequeños detalles es que se da esta competición. Yo lo he sufrido en el pasado en muchos momentos. Nadie tiene que explicarme lo especial de esta competencia. En esta temporada merecemos estar en el sofá", agregó.

En Real Madrid se pronuncia por Julián Álvarez

Luego de lo que fue la clasificación a los cuartos de final de la Champions League, el entrenador Carlo Ancelotti fue preguntado respecto al tiro de Julián Álvarez contra los merengues.

"Ya lo habían detectado desde el VAR cuando nos hemos dado cuenta nosotros. Yo no me he dado cuenta de esto, pero luego lo he visto y me parece que da con el pie izquierdo el segundo toque", mencionó.

