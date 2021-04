Mauricio Pochettino, técnico del PSG, no se confía del Bayern Munich. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

El entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, aseguró que el Bayern Munich es el favorito en el eliminatoria de cuartos de final de la Champions League contra su equipo porque es el actual campeón.



"El favorito en la teoría es siempre el campeón. Es el mejor equipo del mundo en este momento, acaba de ganar seis títulos. Tenemos que respetar eso. Nosotros somos aspirantes", indicó en la rueda de prensa previa al duelo en el que este martes su equipo defenderá en el Parque de los Príncipes el 2-3 logrado en la ida.



"Si pasamos será algo importante para este club, llegar a semifinales. Pero nuestra aspiración es siempre ganar títulos", agregó.



Pochettino reconoció que en los grandes duelos de esta temporada su equipo está jugando mejor lejos de casa que en su estadio y apeló a "la actitud colectiva, pero también a la aptitud", para superar a un rival que les dominó en la ida, pese al resultado.



"Tenemos que tener una actitud diferente a la que tuvimos en el partido de vuelta contra el Barcelona. No solo tenemos que defendernos, también hay que intentar tener el balón y atacar al rival, ese es nuestro gran desafío", dijo.



PSG no se confía



El técnico argentino apeló a pasar página de la eliminatoria contra el Barcelona, que les dominó en la vuelta (1-1) pero al que le faltó puntería para remontar el resultado de la ida (1-4).



"El Barcelona ya es pasado. El Bayern es un equipo diferente, es el mejor del mundo y nos creará dificultades, como ya hizo en la ida. Tenemos que tener la capacidad de gestionar esos momentos de dificultad, como pasó en Múnich", señaló.



Pochettino comentó que cualquiera de los dos puede superar la eliminatoria y aseguró que saldrán al campo "a ganar" el partido y no a mantener el resultado.







🎙️💬 Mauricio Pochettino évoque l'état d'esprit à adopter pour affronter le Bayern 💪#𝗣𝗦𝗚𝗙𝗖𝗕 pic.twitter.com/vdA6S2dPES — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 12, 2021

PSG tiene bajas

El técnico dijo que el atacante Mauro Icardi no estará en la lista de convocados y que mantiene la duda sobre el centrocampista Marco Verratti, aunque indicó que probablemente no esté en el once de salida.





El defensa brasileño Marquinhos, que se lesionó tras marcar el segundo gol contra el Bayern, tampoco estará en la lista de convocados, al no haberse recuperado, según avanzó L'Équipe y otros medios franceses, aunque el club no lo ha confirmado aún.



El segundo capitán del equipo, el defensa Presnel Kimpembe, declaró que afrontan el duelo "con confianza" pero "con respeto al mejor equipo del momento".









(Con información de EFE)

