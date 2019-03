Real Madrid cayó 4-1 ante Ajax y quedó fuera de la Champions League. | Fuente: AFP

El lateral derecho del Real Madrid Dani Carvajal declaró tras quedar eliminado de la Champions League al caer en casa ante el Ajax (1-4) en la vuelta de los octavos de final, que su equipo lleva "una temporada de mierda".

"Nunca he tenido esta sensación de malestar como ésta. No sé explicarlo", dijo Carvajal en Movistar+. "En una semana se nos ha ido todo. No hay que buscar excusas. El rival ha sido mejor y ha merecido pasar", agregó el internacional madridista.

"Nunca es fácil venir de dos derrotas ante el Barcelona. Esta noche teníamos claro que queríamos ganar y pasar, pero nos hemos puesto 0-2 con dos errores, y luego el 0-3 nos mata", dijo.

A la pregunta de si cree que el Real Madrid está en un fin de ciclo, Carvajal comentó: "No lo veo así. Tenemos una plantilla joven con margen de crecimiento".

"La temporada está acabada para nosotros. Lo que nos toca ahora es dar la cara, no escondernos, y saber que llevamos una temporada de mierda", sentenció un visiblemente emocionado Carvajal. EFE