El tenista Rafael Nadal es hincha confeso del Real Madrid. | Fuente: Europa Press

Un madridista más. Rafael Nadal reconoció haber vivido una noche inolvidable en el Estadio Santiago Bernabeu el miércoles, en la vuelta de la Champions League que enfrentó al Real Madrid con el Manchester City.

El balear, reconocido seguidor del Real Madrid, estuvo presente en el palco del Santiago Bernabeu para observar el duelo de la Champions League. Disfrutó de una remontada espectacular y épica como la que vivió en su partido de octavos de final del Mutua Madrid Open ante el belga David Goffin, frente al que salvó cuatro puntos de partido.

"El miércoles fue increíble, emocionante e inolvidable para los que somos del Real Madrid y también fue cruel para el Manchester City. En ese sentido y como deportista sé lo duro que es para ellos y para los que somos merengue fue una noche inolvidable", resumió el ganador de veintiún Grand Slams.

Rafael Nadal festeja la remontada del Real Madrid frente al City

Por otra parte, la prensa inglesa destacó el carácter del club español y calificó la eliminatoria como una de las mejores de la historia de la competición.



El diario The Times, uno de los más prestigiosos de Inglaterra, escribe: "dos minutos de locura noquearon al City", mientras que en su crónica del encuentro destacaron que el Madrid "nunca dejó de creer" y que sus jugadores respondieron al final.



Además, el periódico añade que "el Real Madrid ha hecho esto tantas veces que no puede considerarse suerte".



Por su parte, Daily Telegraph se pregunta si ha sido esta la mejor eliminatoria de la historia de la competición y asegura que a los jugadores del Manchester City no les gustará saber que su nombre pasará a la historia como a los que les remontaron una eliminatoria en los dos minutos finales.

También recuerda el diario que el Liverpool buscará venganza contra los blancos tras la final perdida en 2018, la primera de la era Jürgen Klopp.



En cuanto a los tabloides ingleses, el Daily Mirror titula "Se termina el sueño de una final inglesa", al no darse el cotejo entre Manchester City y el Liverpool, mientras que The Sun apunta que los de Pep Guardiola se quedaron fuera "en una noche de locura en Madrid". (EFE)



