El peruano Gustavo Dulanto enfrentará a Real Madrid. | Fuente: Instagram - EFE

Gustavo Dulanto jugará la fase de grupos de la Champions League temporada 2021-22. El defensa peruano que milita en el Sheriff Tiraspol de Moldavia enfrentará al Inter de Milán, Shakhtar Donetsk de Ucrania y al poderoso Real Madrid.

Tras el sorteo de la Champions League, el directivo de Real Madrid, Emilio Butrageño, destacó a los rivales del equipo merengue, especialmente al equipo de Gustavo Dulanto que debutará en el prestigioso torneo.

“Decir primero que siempre es un placer estar en el sorteo de esta competición que tanto significa para nosotros. Esta año ya vamos a contar con el apoyo de nuestra gente, que les hemos echado de menos. Saben que son muy importantes para el grupo. El año pasado jugamos contra dos de ellos y ya comprobamos lo difíciles que son y este año no va a ser diferente. Se ha añadido el Sheriff, que hay que felicitarlo", señaló.

Asimismo, Butrageño no considera a Sheriff Tiraspol como la "cenicienta" del grupo. "Viene de dos eliminatorias muy ajustadas. Va a ser un equipo muy difícil. Tenemos que estar preparados, en la Champions no hay partidos fáciles. No hay Cenicientas. La idea es volver al sorteo de octavos”, agregó.

Real Madrid optimista

“Si estamos a nuestro nivel, confiamos plenamente en nuestros jugadores, podemos competir ante cualquier equipo. Lo importante es que estemos nosotros bien. El Inter sabemos lo que es, con San Siro", dijo la leyenda de Real Madrid sobre las chances de clasificar.

"El Shakthar también lo conocemos. El Sheriff, que tendrá una motivación máxima… Pero si estamos bien, tenemos que ser muy optimistas”, concluyó.

Gustavo Dulanto titular en su equipo. | Fuente: Instagram Gustavo Dulanto





NUESTROS PODCATS

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.