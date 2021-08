Kylian Mbappé tiene claro que quiere ir al Real Madrid este 2021. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Si bien Real Madrid ha elevado su oferta para cerrar el fichaje de Kylian Mbappé, en PSG se cierran en su ley y manifiestian que su intención es quedarse con el delantero.

Este jueves en Estambul, en donde se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, el presidente del cuadro parisino, Nasser Al-Khelaïfi, fue consultado sobre dejar ir a Kylian Mbappé al Real Madrid. En su respuesta, el mandamás fue más que tajante.

"La verdad que voy a ser muy claro. Nuestra posición sobre Mbappé es muy clara. No lo vamos a repetir. Hemos sido muy claros al respecto y no vamos a cambiar", indicó, para el diario AS, al ser consultado por el posible fichaje del jugador rumbo al Real Madrid.

PSG y su posición por fichaje de Mbappé al Real Madrid

Kylian Mbappé termina con PSG a mediados de 2022. | Fuente: EFE

Y es que en la tienda parisina quieren formar una delantera de temer con a cual ganar, por fin, la ansiada Champions League.

Ya tienen a Lionel Messi y aguardan que el argentino se junte con Neymar y 'Donatello'. La 'Orejona' es el claro objetivo luego que en 2020 llegaran por primera vez a la final de la Copa de Europa.

Kylian Mbappé ha jugado contra Real Madrid. En la Champions 2019-20, el exatacante del AS Monaco le anotó un gol a los merengues en condición de visitante.

Hay que tener en cuenta que el mercado de fichajes en LaLiga Santander cierra el próximo martes 31 de agosto.

Ante el Reims, este domingo, el popular 'Donatello' podría jugar su último partido con la indumentaria del PSG. Las horas pasan y se acerca al Madrid.

