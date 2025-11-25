Baja de última hora: Thibaut Courtois sufre proceso vírico y no jugará ante Olympiacos por Champions League

Malas noticias para Real Madrid. El arquero Thibaut Courtois no viajó a Atenas para el duelo contra Olympiacos por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League.

A través de un comunicado, la entidad dijo que el belga sufre un proceso vírico que le imposibilitará jugar el encuentro de este miércoles 26 de noviembre.



"Tras la exploración realizada hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal. Causa baja para el desplazamiento a Atenas. Pendiente de evolución", informó el Real Madrid en un parte médico.



Courtois se desplazó a la Ciudad Real Madrid a primera hora de la mañana y fue revisado por los doctores del club sin poder participar con el resto de sus compañeros en el último entrenamiento antes de volar a Atenas, donde el miércoles el equipo de Xabi Alonso se mide a Olympiacos.

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2025

La lista de convocados del Real Madrid para duelo ante Olympiacos

Arqueros: Andriy Lunin, Fran González y Javi Navarro.



Defensas: Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Ferlan Mendy.



Volantes: Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Jude Bellingham.



Delanteros: Vinícius, Endrick, Kylian Mbappé, Rodrygo, Gonzalo García y Brahim Díaz.