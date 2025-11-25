Champions League: Pafos y Mónaco se miden por la fecha 5

Palpitamos la previa del choque entre Pafos y Mónaco. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Ivan Kruzliak.

Pafos ejercerá mañana la localía ante Mónaco, desde las 12:45 horas y en el marco de la fecha 5 de la Champions.

Así llegan Pafos y Mónaco

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

Pafos logró un triunfo por 1-0 ante Villarreal. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso e igualó 2, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 2 a favor.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Champions

Mónaco llega con ventaja tras derrotar a FK Bodo/Glimt con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez y ha empatado en 2 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 6.

Ivan Kruzliak es el elegido para dirigir el partido.

Horario Pafos y Mónaco, según país