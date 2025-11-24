Real Madrid vs Olympiacos EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 5 de la Champions League?

Solo sirve ganar. Olympiacos y Real Madrid se enfrentan este miércoles 26 de noviembre con la obligación de sumar tres puntos para escalar posiciones en la fase liga de la Champions League.
El cuadro de Xabi Alonso llegaba con buen ritmo en los primeros meses de la temporada, pero no sabe lo que es ganar en los últimos tres partidos (dos por LaLiga y uno por Liga de Campeones), situación que ha generado críticas en la prensa española.
El equipo griego, en tanto, no sabe lo que es perder en los últimos seis encuentros. Pero, en su última caída, recibió seis goles, por lo que podría suceder lo mismo ante la Casa Blanca.
El partido entre Olympiacos y Real Madrid está programado para el miércoles 26 de noviembre, a las 3:00 p.m. hora peruana, en el Estadio Georgios Karaiskakis de la ciudad de El Pireo, Grecia. Será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Olympiacos vs Real Madrid: ¿cómo llegan a la fecha 5 de la fase liga de Champions League 2025?
Real Madrid llega al partido con la obligación de sumar los tres puntos ante su rival griego. En el partido anterior, cayó ante Liverpool 1-0 ante Liverpool, resultado que lo relegó al séptimo lugar con nueve unidades. Olympiacos, en tanto, no sabe lo que es ganar en la fase liga de la Champions League. Sumó apenas dos puntos en cuatro cotejos, estando en el puesto 31 de la tabla de posiciones.
¿Cuándo y dónde juegan Olympiacos vs Real Madrid en vivo por la fecha 5 de la fase liga de Champions League 2025?
El encuentro entre Olympiacos vs Real Madrid se disputará este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Georgios Karaiskakis de la ciudad de El Pireo, Grecia. El recinto tiene capacidad para 33 079 espectadores.
¿A qué hora juegan Olympiacos vs Real Madrid en vivo por la fase liga de Champions League 2025?
- En Perú, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.
- En Grecia, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 10:00 p.m.
- En España, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.
- En Brasil, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Argentina, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Chile, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.
- En Paraguay, el partido entre Olympiacos vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.
¿Qué canales TV transmiten el Olympiacos vs Real Madrid en vivo?
El partido entre Olympiacos vs Real Madrid se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, el cotejo será trasmitido por Disney+. En tanto, el minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Olympiacos vs Real Madrid: alineaciones posibles
Olympiacos: Konstantinos Tzolakis; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Diogo Nascimiento, Christos Mouzakitis; Chiquinho, Daniel Podence, Gelson Martins; Ayoub El Kaabi.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander Arnold, Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carrera; Federico Valverde, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga; Arda Guler, Vinicius y Kylian Mbappé.
Olympiacos vs Real Madrid: últimos resultados
Olympiacos
- Olympiacos 3-0 Atromitos
- Kifaia 1-3 Olympiacos
- Olympiacos 1-1 PSV
Real Madrid
- Elche 2-2 Real Madrid
- Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid
- Liverpool 1-0 Real Madrid