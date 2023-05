Real Madrid: se cumplen 5 años del golazo de 'chalaca' de Gareth Bale en final de Champions League

Si bien es cierto que no tuvo un gran final en el Real Madrid, Gareth Bale es una leyenda del club español que es el más ganador en la Champions League. El exfutbolista logró ganar la 'Orejona' en cinco ocasiones y en la edición 2018 acabó como la gran figura.

Este viernes, Gareth Bale en su cuenta de Instagram recordó que se cumplió 5 años del golazo de 'chalaca' ante el Liverpool que se desarrolló el 26 de mayo en el Estadio Olímpico de Kiev. El pase fue del brasileño Marcelo que provocó la gran maniobra del 'Expreso de Gales', que dejó sin respuesta al arquero alemán Loris Karius.

Recordemos que este soberbio tanto causó la reacción del entonces entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, que se agarró la cabeza e hizo gestos de admiración por la acción de Bale que ese día también había anotado un tanto desde larga distancia. En ese torneo sumó tres conquistas en medio de la Decimotercera.

El exjugador de Tottenham ingresó en el segundo tiempo ante los 'reds' y opacó ese día a Cristiano Ronaldo.

En enero de este año anunció su retiro del fútbol apenas a los 33 años.

Gareth Bale celebró con sus compañeros. | Fuente: Real Madrid

Así fue la despedida del fútbol de Gareth Bale

"Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retiro inmediato del fútbol de clubes e internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. El más alto de los máximos en 17 temporadas, que será imposible de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo", fue el inicio de la carta del 'Expreso de Gales'.

El galés, cuyo último club fue Los Angeles FC, deja el fútbol a los 33 años, tras una exitosa carrera en la que ganó cinco la Champions League, tres ligas españolas y llevó a su selección a las semifinales de la Eurocopa 2016 y a su primer Mundial desde 1958.

