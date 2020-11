Arturo Vidal: "Espero celebrar la victoria ante Real Madrid con gente del Inter y del Barcelona". | Fuente: AFP

Este martes Inter de Milán se medirá frente a Real Madrid y, por su parte, Arturo Vidal rememoró su pasado reciente en FC Barcelona y la rivalidad con el cuadro madrileño.

El mediocentro chileno del conjunto italiano se mostró muy positivo sobre la posibilidad de sumar de a tres en el estadio Alfredo Di Stéfano: "Espero que mañana celebrar la victoria con los seguidores del Inter y los del Barcelona. Pasé dos grandes años allí y es un partido muy lindo de jugar", indicó Vidal.

"Me he enfrentado a ellos (Real Madrid) en muchas ocasiones y en diferentes equipos. Con la Juventus conseguimos eliminarlos pero con el Bayern no fue así, por lo que ahora toca dar el máximo otra vez", agregó Vidal en conferencia de prensa.

Sobre la posibilidad de anotar, precisó: "Aún no he marcado con el Inter, pero estoy haciendo lo que me pide el entrenador y trabajo cada día para poder ayudar al equipo en esa y otras facetas".

"Un partido de Champions siempre es importante, pero el duelo ante el Real Madrid, también por las necesidades con las que ambos llegamos, es determinante y daremos todo para poder ganar”. Como se recuerda, el encuentro entre ambos equipos por Champions League se disputará este martes 3 de noviembre a las 3:00 pm hora peruana.