Real Madrid vs Kairat EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 de la Champions League?

En busca de los primeros lugares. Real Madrid visita Kazajistán para jugar uno de los duelos más atípicos de la fecha 2 de la fase liga de la Champions League. El cuadro dirigido por Xabi Alonso se enfrentará al Kairat, que buscará dar la sorpresa en el torneo continental.

El equipo Merengue ganó su primer partido de la Liga de Campeones con susto. Pero, espera en este cotejo, sacar diferencias rápidamente. Su rival, en tanto, perdió en su debut en la fase liga ante Sporting por 4-1, pero viene con una muy racha en la liga local, situación que ilusiona a los hinchas. ¿A qué hora y dónde ver el encuentro EN VIVO?

Real Madrid vs Kairat se jugará este martes 30 de septiembre en el Ortalyq stadıon de la ciudad de Almaty, desde las 11:45 a.m. hora peruana. Se podrá ver EN DIRECTO a través de ESPN y Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Real Madrid vs Kairat Almaty: altas y bajas para la fecha 2 de la fase liga de Champions League 2025

Real Madrid no contará con cinco jugadores para el duelo ante Kairat por la fase liga de la Champions League: Daniel Carvajal (expulsado contra Marsella), Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Eder Militao.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Kairat Almaty en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



El partido entre Real Madrid vs Kairat se disputará este martes 30 de septiembre en el Ortalyq stadıon de la ciudad de Almaty (Kazajistán). El recinto tiene capacidad para 11 828 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Kairat Almaty en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



En Perú , el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 11:45 a.m.

, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 11:45 a.m. En España , el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 6:45 p.m.

, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 6:45 p.m. En Kazajistán , el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 9:45 p.m.

, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 9:45 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 11:45 a.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 11:45 a.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 12:45 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 12:45 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 12:45 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a la 1:45 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a la 1:45 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a la 1:45 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs Kairat comienza a la 1:45 p.m.

En México (CDMX), el partido Real Madrid vs Kairat comienza a la 10:45 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Real Madrid vs Kairat comienza a las 12:45 p.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Kairat Almaty en vivo por TV?



El partido entre Real Madrid vs Kairat se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN, TUDN y TNT Sports. Vía streaming, será transmitido por Disney+, TUDN.com, MAX, Prime y UnivisiónNOW. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Real Madrid vs Kairat Almaty: alineaciones posibles



Real Madrid: Thibaut Courtois; Marco Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Arda Güler; Vinicius Junior, Jude Bellingham y Gonzalo García.

Kairat: Sherkhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Yegor Sorokin, Luis Mata; Damir Kasabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Valeriy Gromyko; Jorginho y Dastan Satpaev.

Real Madrid vs Kairat Almaty: últimos resultados

Real Madrid

Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid

Real Madrid 4-1 Levante

Espanyol 0-2 Real Madrid

Kairat

Kairat 3-1 Zhenis

Sporting 4-1 Kairat

Kairat 1-0 Aktobe