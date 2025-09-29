Champions League: Atalanta se enfrenta ante la visita Club Brugge por la fecha 2

Atalanta y Club Brugge se enfrentan en el Gewiss Stadium, con el arbitraje de Espen Eskas. El duelo se jugará mañana desde las 11:45 horas.

Así llegan Atalanta y Club Brugge

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Champions

Atalanta busca levantarse de su derrota ante PSG en el Parc des Princes.

Últimos resultados de Club Brugge en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Club Brugge derrotó 4-1 a Mónaco.

El historial de resultados muestra la ventaja con la que cuenta el conjunto visitante ante el local tras haber ganado 2 de los últimos 2 partidos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA Champions League - 2024-2025, y Club Brugge lo ganó por 1 a 3.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Espen Eskas.

Horario Atalanta y Club Brugge, según país