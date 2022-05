Ancelotti: "¿Salah? Real Madrid también busca revancha porque perdió una final contra Liverpool" | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Carlo Ancelotti es un histórico de la Champions League. Fue ganador de dos torneos (Copas de Europa) como futbolista y tres como entrenador, aseguró que "los sentimientos y las emociones son más fuertes" al conquistar el título como técnico porque explicó se sienten "más responsabilidades", en la previa de la final que protagonizarán Real Madrid y Liverpool.

"Al ganar sientes que has ganado la competición más importante, que has hecho bien tu trabajo. Es diferente ganarla como entrenador que como jugador. Los sentimientos, las emociones, son diferentes. Son más fuertes cuando se gana como entrenador. Como jugador, formas parte del grupo que gana el trofeo, pero como entrenador tienes más responsabilidades", dijo el italiano en la página web de la UEFA.

Aunque se trata de alguien histórico en la principal competición de clubes de Europa, Carlo Ancelotti va por más. Si el Real Madrid derrota al Liverpool, ‘Carletto’ se convertiría en el técnico con más Champions League conquistadas, con cuatro.

"He pensado en ello. Han pasado muchos años desde la primera vez. El fútbol ha cambiado y yo he sabido adaptarme a esos cambios. Desde la primera final en 2003 hasta hoy ha habido muchos cambios. Han sido cambios positivos. El fútbol es siempre un espectáculo muy, muy interesante, y me adapto a los cambios porque me apasiona este deporte", señaló.

Ancelotti respondió a Salah por su deseo de “revancha”

Uno de los grandes protagonistas en la final entre Real Madrid y Liverpool será Mohamed Salah. El egipcio expresó sus ganas de revancha contra los merengues, tras caer en la final de Champions League 2018, donde se retiró lesionado. Carlo Ancelotti no concedió importancia a ese deseo y dijo que los merengues tienen también una cuenta pendiente contra los ‘reds.

"El Real Madrid también busca revancha porque perdió una final contra el Liverpool en París (1981). No creo que eso signifique mucho. Se enfrentarán dos grandes equipos y el que tenga más coraje y personalidad ganará al final", sentenció Ancelotti.





