Champions League: Real Madrid y Olympique de Marsella se encuentran en la fecha 1

Real Madrid y Olympique de Marsella se encuentran en la fecha 1
Real Madrid y Olympique de Marsella se encuentran en la fecha 1
Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Madrid vs Olympique de Marsella. El duelo, a disputarse en el estadio Santiago Bernabéu mañana, comenzará a las 14:00 horas.

Real Madrid y Olympique de Marsella se enfrentan mañana, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu. El partido corresponde a la fecha 1 de la Champions.

El historial de los últimos 2 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 2 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2009 - 2010, y Real Madrid fue el ganador por 1 a 3.


Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Champions
  • Fecha 2: vs Kairat Almaty: 30 de septiembre - 13:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Juventus: 22 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Liverpool: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Olympiacos: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Manchester City: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Champions
  • Fecha 2: vs Ajax: 30 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Sporting Lisboa: 22 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Atalanta: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Newcastle United: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs U. Saint-Gilloise: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
Horario Real Madrid y Olympique de Marsella, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Real Madrid Olympique de Marsella Champions League

