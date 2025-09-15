Real Madrid vs. Olympique Marsella EN VIVO: juegan en el Bernabéu por fecha 1 de la Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid vs. Olympique Marsella se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 1 de la fase liga de la Champions League 2025-26.

El reto de Xabi Alonso, entrenador de la 'Casa Blanca' es devolver el poderío del Real Madrid en Europa. Campeón de dos de las cuatro últimas ediciones, pero incapaz de estar a la altura cuando incorporó al jugador más deseado; Kylian Mbappé. Llegó a un equipo con el síndrome de la 'barriga llena', con defectos de equilibrio y solidaridad en el esfuerzo que, lejos de corregirse, se agravaron. Ahora, esperan debut con el pie derecho contra el Marsella.

Ya es pasado con la mano de un nuevo entrenador que se ha ganado el respeto de toda su plantilla con decisiones firmes. La suplencia de Vinicius Junior en Oviedo, en la segunda jornada liguera, sirvió de ejemplo.

"Jugará el que lo merezca", lanzó hace unos días el DT en un mensaje con mucho trasfondo. Y mientras logra el nivel de juego que tiene en mente, en el camino ha ido rehaciendo al Real Madrid, formando un bloque más sólido en defensa que es demoledor en ataque gracias a Mbappé. Cuatro goles en cuatro partidos este curso. Cuatro victorias. Liderato en LaLiga EA Sports.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan Real Madrid y el Marsella a la fecha 1 de la Champions League?

Los merengues vienen de vencer 2-1 a Real Sociedad en LaLiga, mientras que la tienda francesa llega de golear 4-0 a Lorient en la Ligue 1.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Marsella en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?

El partido está programado para el martes 16 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid). El recinto tiene una capacidad para 84,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Marsella en vivo por la fase liga de Champions League 2025-26?

En Perú , el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 2:00 p.m. En España , el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 4:00 p.m.



¿Qué canal transmite el Real Madrid vs Marsella en vivo?

El partido de Real Madrid contra Olympique Marsella será transmitido vía ESPN, Movistar Liga de Campeones y Disney+. RPP lo tendrá en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Real Madrid vs Marsella: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchoauméni, Fede Valverde, Güler; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

Olympique Marsella: Rulli; Pavard, Aguerd, Facundo Medina; Kondogbia, Pierre-Emile Höjbjerg, Amir Murillo, Timothy Weah; Greenwood, Angel Gomes y Aubameyang.

(Con información de EFE)