Ronald Koeman también fue jugador y campeón en Barcelona. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alejandro García

Ronald Koeman no la pasa nada bien en su inicio de segundo año como entrenador del Barcelona. En LaLiga Santander no convence y en la Champions League no suma puntos, luego de caer 3-0 ante Benfica.

La prensa española da cuenta, ahora, en relación al futuro inmediato de Ronald Koeman. Según detalla el diario Sport por medio de su edición digital. En Barcelona no tomarán ninguna decisión con la cabeza caliente sobre el director técnico neerlandés.

Es más, añade que la directiva del Barcelona, presidida por Joan Laporta, esperará hasta este jueves 30 de septiembre para decidir las riendas de Koeman en el club. Analizarán la situación y definirán si se queda o se marcha.

Koeman, en la delgada línea de salir del Barcelona

Así perdió Barcelona contra Benfica en la ciudad de Lisboa. | Fuente: ESPN

También, sostiene que el mandamás del club conversó con los jugadores tras la goleada y que en la reunión no estuvo el exDT de la Selección de Países Bajos.

"El resultado final es duro de aceptar, creo que no es el resultado que hemos visto en el terreno de juego porque a pesar de ir perdiendo rápido en el partido, el equipo ha jugado bien hasta el 2-0", dijo el estratega a Movistar+ en rueda de prensa.

También dejó entrever de nuevo su opinión de que el equipo está en reconstrucción y el nivel no es el del conjunto de otros años.

"No voy a discutir el nivel de este equipo. Todo el mundo sabe el problema del Barça. No se puede opinar de un equipo que no es el equipo de otros años", indicó Ronald Koeman.

Preguntado en rueda de prensa por su futuro, el técnico azulgrana afirmó que "de mi futuro no quiero decir nada porque no sé lo que piensa el club y no está en mis manos".

NUESTROS PODCAST

¿La vacuna de Pfizer es segura para menores entre 5 y 11 años?

En un comunicado de prensa, la farmacéutica Pfizer/BioNTech anunció que su vacuna funciona en menores entre 5 y 11 años. ¿Qué se sabe sobre esta vacuna para este grupo etario? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? El Dr. Elmer Huerta nos explica todos los detalles.