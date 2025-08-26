Sorpresa en Europa: Kairat de Kazajistán eliminó a Celtic y pasó a la fase liga de la Champions League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Esta semana, la Champions League conocerá a la totalidad de conjuntos que jugarán la fase liga, un total de 36 elencos que pelearán para alzar la 'Orejona' a fin de temporada.

Así, este martes el Kairat Almaty de Kazajistán recibió al tradicional elenco del Celtic escocés en la vuelta de la última ronda previa. Aquí dio la sorpresa al ganar y, por primera vez, se metió a la fase de grupos en su historia en la UEFA Champions League.

En la ida, que se jugó en Escocia el pasado 20 de agosto, el Kairat sacó un valioso empate sin goles, por lo que en casa tuvo la gran chance de mantenerse en carrera en la Champions.

El portero Temirlan Anarbekov le dio la clasificación a Kairat Almaty. | Fuente: UEFA

Kairat Almaty hace historia

Aunque no la tuvo nada fácil, ya que en la revancha también se dio una igualdad sin goles en el Central Stadium, por lo que se fueron a la tanda de penales.

Desde los doce pasos es que el cuadro local ganó 3-2 gracias a los goles de Egor Sokorin, Arad Ofri y Aleksandr Martynovich, mientras que la visita solo marcó por medio de Callum McGregor y Arne Engels. De esta manera, el elenco de Kazajistán celebró con sus hinchas en las cuatro tribunas.

Hay que tener en cuenta que, a lo largo de su historia, el Kairat Almaty ha ganado la liga kazaja de primera división en cuatro oportunidades (1992, 2004, 2020 y 2024).

Por su parte, a la tienda del Celtic -que dirige el entrenador Brendan Rodgers- solo le queda el consuelo de jugar la Europa League.

¿Qué equipos hasta el momento jugarán la fase liga de la Champions League?

Inglaterra: Tottenham, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea y Newcastle.

Italia: Napoli, Inter de Milán, Juventus y Atalanta.

España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal.

Alemania: Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt y Borussia Dortmund.

Francia: PSG, AS Mónaco y Olympique Marsella.

Países Bajos: PSV Eindhoven y Ajax.

Portugal: Sporting Club.

Bélgica: Union Saint-Gilloise.

Turquía: Galatasaray.

República Checa: Slavia Praga.

Grecia: Olympiacos.

Kazajistán: Kairat Almaty.

Noruega: Bodo/Glimt.

Chipre: Pafos FC.