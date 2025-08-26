Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 26 de agosto | "¡Fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno!"
EP 1059 • 12:18
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Sorpresa en Europa: Kairat de Kazajistán eliminó a Celtic y pasó a la fase liga de la Champions League

Kairat Almaty ya está dentro de los mejores de la Champions League.
Kairat Almaty ya está dentro de los mejores de la Champions League. | Fuente: FC Kairat
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Kairat Almaty llegó hasta los penales contra Celtic y allí ganó por 3-2 para seguir en carrera en la Champions League.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Esta semana, la Champions League conocerá a la totalidad de conjuntos que jugarán la fase liga, un total de 36 elencos que pelearán para alzar la 'Orejona' a fin de temporada.

Así, este martes el Kairat Almaty de Kazajistán recibió al tradicional elenco del Celtic escocés en la vuelta de la última ronda previa. Aquí dio la sorpresa al ganar y, por primera vez, se metió a la fase de grupos en su historia en la UEFA Champions League.

En la ida, que se jugó en Escocia el pasado 20 de agosto, el Kairat sacó un valioso empate sin goles, por lo que en casa tuvo la gran chance de mantenerse en carrera en la Champions.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
El portero Temirlan Anarbekov le dio la clasificación a Kairat Almaty.
El portero Temirlan Anarbekov le dio la clasificación a Kairat Almaty. | Fuente: UEFA

Kairat Almaty hace historia

Aunque no la tuvo nada fácil, ya que en la revancha también se dio una igualdad sin goles en el Central Stadium, por lo que se fueron a la tanda de penales.

Desde los doce pasos es que el cuadro local ganó 3-2 gracias a los goles de Egor Sokorin, Arad Ofri y Aleksandr Martynovich, mientras que la visita solo marcó por medio de Callum McGregor y Arne Engels. De esta manera, el elenco de Kazajistán celebró con sus hinchas en las cuatro tribunas.

Hay que tener en cuenta que, a lo largo de su historia, el Kairat Almaty ha ganado la liga kazaja de primera división en cuatro oportunidades (1992, 2004, 2020 y 2024).

Por su parte, a la tienda del Celtic -que dirige el entrenador Brendan Rodgers- solo le queda el consuelo de jugar la Europa League.

¿Qué equipos hasta el momento jugarán la fase liga de la Champions League?

Inglaterra: Tottenham, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea y Newcastle.

Italia: Napoli, Inter de Milán, Juventus y Atalanta.

España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal.

Alemania: Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt y Borussia Dortmund.

Francia: PSG, AS Mónaco y Olympique Marsella.

Países Bajos: PSV Eindhoven y Ajax.

Portugal: Sporting Club.

Bélgica: Union Saint-Gilloise.

Turquía: Galatasaray.

República Checa: Slavia Praga.

Grecia: Olympiacos.

Kazajistán: Kairat Almaty.

Noruega: Bodo/Glimt.

Chipre: Pafos FC.

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Champions League Fútbol europeo Videos más vistos

Más sobre Champions League

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA