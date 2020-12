Julian Nagelsmann dirige al Leipzig desde la temporada 2019-20. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alexander Hassenstein

La Champions League 2020 es el torneo a nivel de clubes que todo jugador quiere ganar. Para esta temporada, conjuntos como Real Madrid y Juventus han comprado su boleto a octavos de final como primeros de sus respectivos grupos de la Copa de Europa.

Tanto Real Madrid como Juventus son dos de los grandes conjuntos de esta Champions League, pero hay conjuntos que no le huyen a este reto. Y es que Julian Nagelsmann, director técnico del Leipzig, dio una rueda de prensa y allí explicó por qué quiere chocar con cualquier de ambos en los octavos.

"En cuanto a posibles rivales, me alegro que me lo pregunten. Siempre escucho el himno de nuestro próximo rival. Real Madrid y la 'Juve' tienen muy bonitos himnos, así que me gustaría uno de ellos, aunque ya veremos. Podría cantarlos (los himnos)", contó Nagelsmann entre risas.

Nagelsmann se fija en el Madrid y Juventus

Julian Nagelsmann aún no gana títulos con el Leipzig. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Filip Singer

Hay que tener en cuenta que el Leipzig llegó en la temporada pasada a las semifinales de manera sorprendente en la Copa de Europa. En cuartos de final de 2019-20, dejó en el camino al Atlético de Madrid del entrenador Diego Simeone.

Justamente, el sorteo de la ronda de los 16 mejores clubes de la Champions League 2020 será este lunes en la sede de UEFA. Al Real Madrid de Zinedine Zidane le podría tocar el Porto (en donde juega su exjugador Pepe), el Leipzig de Julian Nagelsmann, Atalanta y Lazio.