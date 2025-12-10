Falló Courtois: Nico O'Reilly aprovechó el error y puso el 1-1 para Manchester City ante el Real Madrid (VIDEO)

Real Madrid y Manchester City se enfrentan este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 6 de la fase liga de la Champions League. El partidazo de la jornada encontró goles en ambos elencos. Tras el primer tanto de Rodrygo Goes, la respuesta inglesa llegó por cuenta de Nico O’Reilly.

Los de Pep Guardiola se encontraban bajo el control del conjunto blanco y a ello se sumaba que Rodrygo puso en ventaja al Real Madrid gracias a una fantástica contra.

Acostumbrados a ser protagonistas con la pelota y generar sus acciones de gol como consecuencia de esa fortaleza, el Manchester City pudo encontrar el empate tras un balón detenido.

Error de Courtois ante el Manchester City

Sobre los 35’, Rayan Cherki cobró el tiro de esquina. La pelota quedó dividida entre Josko Gvardiol y Jude Bellingham, siendo el croata el que se impuso en el juego aéreo.

El cabezazo de Gvardiol fue hacia la posición de Thibaut Courtois sin mucha potencia, pero el belga no pudo atrapar la pelota y la soltó en el área chica, lo que fue aprovechado por el lateral Nico O’Reilly para convertir el empate 1-1 en el Bernabéu.

El Real Madrid busca el triunfo ante un duro rival para salir del mal momento que atraviesa, el cual compromete el proyecto de Xabi Alonso en la ‘Casa Blanca’. Antes de jugar contra los ‘citizens’ registra solo dos victorias en 7 partidos.

Nico O'Reilly y el empate 1-1 ante el Real Madrid en la Champions | Fuente: ESPN

Real Madrid vs Manchester City: así formaron en el partido

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde ©, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo Goes, Vinícius Jr. y Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva ©, Phil Foden; Rayan Cherki, Jéremy Doku y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.