Real Madrid vs. Manchester City: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partidazo por la Champions League?

Real Madrid no la pasa nada bien y ahora se le viene un duro partido en casa, en el que va a recibir nada más y nada menos que al Manchester City de Pep Guardiola por la fase liga (fecha 6) de la Champions League 2025-26.

Según la prensa española, el futuro de Xabi Alonso en Real Madrid depende de lo que será el cotejo frente al Manchester City en la capital española. Y es que hay reportes que si la 'Casa Blanca' pierde, el presidente Florentino Pérez tiene decidido despedir a su actual entrenador.

¿Cómo llegan Real Madrid y Manchester City a la fecha 6 de la fase liga de Champions League?



Real Madrid viene de perder 2-0 contra Celta de Vigo en LaLiga. En tanto, el club 'ciudadano' llega de golear 3-0 a Sunderland por la Premier League.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Manchester City en vivo por la fecha 6 de la fase liga de Champions League?

El partido está programado para el miércoles 10 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid). El recinto tiene una capacidad para 84,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Manchester City por la Champions League?

En Perú , el partido Real Madrid vs Manchester City comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs Manchester City comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Real Madrid vs Manchester City comienza a las 9:00 p.m.



, el partido Real Madrid vs Manchester City comienza a las 9:00 p.m. En Ecuador, el partido Real Madrid vs Manchester City comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Real Madrid vs Manchester City comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Manchester City comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Manchester City comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Manchester City comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs Manchester City comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs Manchester City comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs Manchester City comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs Manchester City comienza a las 5:00 p.m.



¿Dónde ver el Real Madrid vs Manchester City en vivo por TV?



El partido de Real Madrid contra Manchester City será transmitido por la señal de ESPN y Disney+. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Real Madrid vs Manchester City: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Federico Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Dani Ceballos, Güler, Bellingham; Vinicius Junior y Mbappé.



Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku y Haaland.