Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: partidazo en el Bernabéu por la fecha 6 de la Champions League

Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO: se enfrentan este miércoles 10 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España). El partido corresponde a la fecha 6 de la fase liga de la Champions League 2025-26 y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Una rivalidad que va convirtiéndose cada vez más en un clásico europeo, teniendo frente a frente a Xabi Alonso y Pep Guardiola, una de las inspiraciones en los banquillos para el técnico del Real Madrid.

Pero Xabi Alonso no pasa por el mejor de sus momentos. La caída reciente ante el Celta lleva a los blancos a registrar solo dos triunfos en sus últimos 7 partidos, una imagen que le va restando el crédito al estratega y expone el mal momento futbolístico, una situación de la que parece difícil salir inmediatamente con la gran cantidad de lesionados, a la que puede sumarse Kylian Mbappé.

El Manchester City es todo lo contrario. Pep Guardiola ya tiene afinado a su renovado elenco, más sólido en ataque que en defensa, pero con la carta de Erling Haaland siempre a tomar en consideración.

Real Madrid vs. Manchester City: altas y bajas para la fecha 6 de la fase liga de Champions League

El Real Madrid tiene las bajas confirmadas de Éder Militao, Den Huijsen, David Alaba, Daniel Carvajal, Ferland Mendy, Trent Alenxander-Arnol y Eduardo Camavinga. En tanto, en el City no estarán Mateo Kovacic, John Stones y Rodri es duda.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por la fecha 6 de la fase liga de Champions League?

El partido entre Real Madrid vs. Manchester City se disputará el miércoles 10 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid (España). El recinto tiene capacidad para recibir a 84 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por la Champions League?

En Perú , el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 9:00 p.m. En Inglaterra , el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 5:00 p.m.



En Uruguay, el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Real Madrid vs. Manchester City comienza a las 3:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs Manchester City EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y distintos países de Sudamérica por ESPN, en Argentina por FOX Sports y en México por FOX One. En España se verá por Movistar Liga de Campeones y en Estados Unidos por TUDN.

Vía streaming el Real Madrid vs. Manchester City se puede ver en la plataforma Disney+. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Real Madrid vs Manchester City: alineaciones posibles

Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé o Gonzalo García.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva, Tijani Reijnders; Phil Foden, Jéremy Doku y Erling Haaland.

Real Madrid vs Manchester City: ¿quién es favorito según las casas de apuestas?

Casa de apuestas Reañ Madrid Empate Man. City Betano 2.62 3.85 2.42 Apuesta Total 2.54 3.80 2.54 Te Apuesto 2.69 3.60 2.50 DoradoBet 2.50 4.00 2.50