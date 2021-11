Marcelo Brozovic anotó 1-0 de Inter de Milán ante Sheriff | Fuente: AFP | Fotógrafo: SERGEI GAPON

Sheriff Tiraspol e Inter de Milán se enfrentan este miércoles por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League, cotejo donde el defensa peruano Gustavo Dulanto inició las acciones en el representante de Moldavia portando la cinta de capitán.

Sheriff es el equipo revelación del grupo D de la Champions League, torneo al que se clasificó por primera vez en su historia y obtuvo dos triunfos en las jornadas iniciales de esta instancia. En el duelo ante Inter de Milán, el resultado en Italia fue distinto, logrando los neroazzurros hacerse del triunfo.

Ahora en la vuelta, otra vez el campeón de la Serie A impuso condiciones desde el tramo inicial, pero la defensa de Sheriff, con Gustavo Dulanto, logró resistir en la primera fracción.

No obstante, no pudo sostener aquella respuesta en el complemento. Sobre los 54', Gustavo Dulanto trató de anticipar un balón fuera del área. El peligro no fue alejado de su campo y ante la insistencia visitante la pelota quedó en posición de Marcelo Brozovic, quien remató rasante antes que sea bloqueado por el zaguero peruano.

Con seis unidades hasta el momento en la Champions League, Sheriff pelea por mantenerse en competencia internacional.

Marcelo Brozovic marcó el 1-0 de Inter de Milán ante Sheriff | Fuente: ESPN

Sheriff vs Inter: así arrancaron

Sheriff: Georgios Athanasiadis; Cristiano, Gustavo Dulanto, Danilo Arboleda, Fernando Costanza; Edmond Addo, Sebastien Thill, Frank Castaneda, Dimitris Kolovos, Adama Traoré; Jasurbek Yakhshiboev.

Inter: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Matteo Darmian, Nicoló Barella, Marcelo Brozovic, Arturo Vidal, Federico Dimarco; Edin Dzeko, Lautaro Martínez.





