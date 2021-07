Tité bromeó sobre Lionel Messi antes de la final entre Brasil y Argentina | Fuente: CBF / Instagram

El ‘Clásico Sudamericano’ será el que defina al campeón. Brasil y Argentina se enfrentarán este sábado en la gran final de la Copa América 2021, donde por un lado el ‘Scratch’ busca el bicampeonato y la ‘Albiceleste’ espera romper sus 28 años sin títulos.

Pero el duelo tendrá un ingrediente especial. Lionel Messi y Neymar serán rivales por primera vez en una final. Además, cada uno va por su primera Copa América, algo que aumenta la expectativa por el partido en el Maracaná.

Es Lionel Messi el jugador más destacado del certamen hasta el momento, siendo el máximo goleador, asistidor, entre otros rubros. Por ello el técnico Tité respondió ante la consulta si sabe de una fórmula especial para frenar al ‘10’ argentino.

“Lo sé, pero no te lo puedo decir. Nosotros no neutralizamos sino disminuimos acciones del adversario. No neutralizamos a nadie”, dijo el entrenador campeón del pasado certamen sudamericano.

Su asistente César Sampaio agregó que, si Brasil está preocupado por Messi, en ‘Argentina deben pensar en Neymar.

“Tenemos dos grandes exponentes en acción. Creo que la misma preocupación que nosotros tenemos con Messi ellos la deben tener con Neymar también. Así que hay un cambio, un ingrediente extra para un gran espectáculo”, afirmó.





La broma de Tité sobre Lionel Messi

El técnico de Brasil se mostró risueño y con confianza en la conferencia de prensa y se animó a cerrar con una broma las consultas de los periodistas argentinos sobre Lionel Messi.

"Para completar, si ustedes me dicen cómo van a marcar a Neymar, yo les digo cómo haré con Messi", tiró.

Tité bromeó sobre Messi y Neymar de cara a la final de Copa América | Fuente: Olé





