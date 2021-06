Colombia se quedó con cuatro puntos en la fase de grupos de Copa América. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANTONIO LACERDA

Brasil siguió con su marcha triunfal en la Copa América 2021 al vencer 2-1 a Colombia este miércoles en Rio de Janeiro en el cierre de la penúltima jornada del Grupo B, un juego atravesado por una polémica anotación que le dio la paridad al local.

El extremo Luis Díaz, en una media chilena fulminante, abrió la cuenta en el 10', pero en Brasil lo empataron en el 78' con un cabezazo de Roberto Firmino que halló una respuesta deficiente del portero David Ospina.

Aunque el gol fue legítimo, la jugada estuvo antecedida de una acción polémica en la que un pase de Neymar chocó con el árbitro argentino Néstor Pitana. La pelota llegó a los pies de Renan Lodi, quien envió el centro para el cabezazo de Firmino.

La Selección de Colombia reclamó airadamente que el juego debía reanudarse con un balón a tierra, pero Pitana dio continuidad.

En la última jugada, en el 90+10, en un cobro de esquina, Casemiro le dio la victoria a los locales con un certero cabezazo al aparecer completamente solo en el área menor.

Clasificado desde la segunda jornada, Brasil se consolidó en el liderato de la zona con nueve puntos en tres juegos. En la última jornada definirá el destino de Ecuador, cuarto con dos unidades, que de ganarle clasificará a cuartos.

Colombia, que descansa en la última fecha, está en riesgo de eliminación. Los cafeteros, segundos con cuatro puntos, se quedarían por fuera si Venezuela vence a Perú y Ecuador a Brasil, y los incas terminan con mejor diferencia de gol que los colombianos. (AFP)

Brasil: Weverton; Alex Sandro, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Fred, Casemiro, Everton Ribeiro; Neymar, Gabriel Jesús, Richarlinson.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Luis Diaz, Rafael Borré, Duván Zapata.



El combinado de Tite, ya clasificado para los cuartos de final de la Copa América, lleva dos victorias incontestables en sus dos primeros encuentros ante Venezuela (3-0) y Perú (4-0). Ya son nueve los triunfos consecutivos de Brasil, pero la Selección de Colombia busca dar la sorpresa en Rio.

La racha brasilera empezó en noviembre de 2019 en un amistoso contra Corea del Sur, se cimentó en el inicio de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022, con un seis de seis, y ha continuado en la Copa América.



Además, en los últimos seis partidos no ha encajado ni un solo gol y ha marcado catorce. El combinado cafetero, por su parte, llega con dudas a su encuentro con los anfitriones.



Aunque marcha en la segunda posición del grupo, Colombia no tiene asegurada la clasificación y menos después de los dos últimos tropiezos frente a Venezuela (0-0) y Perú (1-2).



Los cambios promovidos por el seleccionador Reinaldo Rueda ante el combinado blanquirrojo se saldaron con una derrota y ante la todopoderosa Brasil tendrá que elegir entre un once conservador o valiente, en el que será su último partido de fase de grupos.

Al menos el técnico podrá contar de nuevo con el interior Luis Díaz, después de cumplir un partido de sanción por su expulsión ante Venezuela, y el pivote Matheus Uribe, que también se perdió el último compromiso por acumulación de tarjetas.

