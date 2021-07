Lionel Messi y Lionel Scaloni se abrazan tras ganar la Copa América 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: NELSON ALMEIDA

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, reveló este sábado, tras proclamarse campeón de la Copa América de 2021 ante la anfitriona Brasil, que el astro Lionel Messi jugó la final mermado físicamente por "un problema en el isquiotibial".



"Lo de Leo, nada va a cambiar haber ganado, él sigue siendo y seguirá siendo el mejor futbolista de la historia", sentenció el técnico en la rueda de prensa posterior a la victoria por 1-0 sobre Brasil, en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.



"Cuántas veces él intentó no seguir por todas las frustraciones, por todo lo que le había sucedido, y no tiró la toalla y al final lo consiguió. Y eso es algo que hay que remarcar", completó.



Scaloni confesó que Messi jugó la semifinal contra Colombia y la final frente a Brasil "con dificultades físicas", que en declaraciones a ESPN Brasil minutos antes acotó a un "problema en el isquiotibial".



"Si todos los argentinos supieran la manera que él jugó esta Copa América, lo querrían todavía más, no tengo ningún tipo de dudas", señaló en alusión al camisa 10.



"Y yo, como entrenador, en ningún momento puedo prescindir de un jugador de estas características, no hay ninguna posibilidad, incluso jugando en inferioridad de condiciones como ha jugado este partido y el anterior", añadió.



Y completó: "Tenemos que admirarle porque en algún momento de su carrera ya no estará jugando al fútbol en activo y ahí nos vamos a arrepentir".



Asimismo, Scaloni reveló que con Messi tiene una relación diferente a la típica de un entrenador-jugador.



"Soy bastante cercano a él y le estoy eternamente agradecido a él y a sus compañeros", expresó al ser preguntado sobre el sentido abrazo que se dieron tras el pitido final.



Scaloni consoló a Neymar

Sobre Neymar, al que consoló sobre el mismo césped del Maracaná, señaló en declaraciones a ESPN Brasil que es "casi imposible" pararle y que para él "es el segundo mejor jugador del mundo después" de Messi.



"Hizo un buen partido" y "todas" las jugadas "de peligro" de la selección brasileña "salieron de su pie", apuntó.



Argentina se impuso este sábado por 1-0 frente a Brasil con un gol de Ángel Di María en el minuto 22, en la final de la Copa América de 2021 que se disputó en el Maracaná de Río de Janeiro.



"Siento una alegría enorme y orgullo por estos 28 guerreros que vinieron a jugar esta Copa América, que han dejado muchísimas cosas por jugarla en unas condiciones difíciles porque había que estar en burbuja, encerrados...", dijo Scaloni.



El triunfo contra la Canarinha acabó con una sequía de 28 años sin títulos para la Albiceleste y supuso además el primer trofeo con la selección absoluta para Messi

.