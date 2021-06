Perú perdió 3-0 ante Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022. | Fuente: EFE

El Perú vs. Colombia de este domingo 20 de junio es un partido clave para la blanquirroja en esta Copa América 2021. Y es que más allá que clasifiquen cuatro equipos por grupo a cuartos de final, los dirigidos por Ricardo Gareca urgen de un buen resultdo para lavarse la cara tras la goleada 4-0 a manos de Brasil.

En la prensa 'cafetera' no se fían y saben que Perú le puede poner las cosas difíciles a Colombia. Las estadísticas no juegan al momento de enfrentarse ambos elencos (el cuadro norteño le ganó los últimos tres duelos a la bicolor, el último un contundente 3-0 en Lima) y así lo indica Fabio Poveda Ruiz, periodista colombiano de Blu Radio.

"Los números sirven hasta cierto punto, pero no inciden. Cuando salten a la cancha, nada tiene que ver lo que pasó antes. Podemos seguir viendo una paternidad de Colombia o podemos ver a un equipo de Gareca que nos supere. Puede pasar cualquier cosa", nos contó en un primer momento por el cotejo de la Selección Peruana.

Perú vs. Colombia: tres derrotas de la bicolor y dos empates en últimos cinco partidos

Perú, en las Eliminatorias Qatar 2022, fue goleado por Colombia. | Fuente: EFE

Además, Poveda manifesta que si bien los del 'Tigre' no han mostrado su mejor versión este 2021, son un equipo más compenetrado a diferencia del de Reinaldo Rueda, quien tiene pocas semanas al mando de su elenco.

"No deja de ser un partido complicado por una razón muy sencilla: Gareca entrena a su equipo desde hace mucho, mientras que en Rueda no se ve una estructura bien montada hasta el momento. Le costó ante Venezuela y Ecuador. Mas allá de los resultados, ha sido difícil", comentó.

También, considera que tanto Perú como Colombia llegan con bajas considerables, pero que la blanquirroja está más mermada por las ausencias de jugadores como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

"Por ejemplo, Colombia no contará con Mateus Uribe suspendido. Le pesará no tener a Luis Díaz, expulsado ante Venezuela. Siempre afectará no tener a James Rodríguez o Radamel Falcao. Vamos a ver, aunque creo que Colombia tiene menos bajas de peso que los de Gareca", añadió.

Por último, destacó que el ataque es la principal arma de la Selección de Colombia, en donde destacan "Miguel Borja, Alfredo Morelos, Rafael Santos Borré y dos delanteros estrellas de la Serie A como Duván Zapata y Luis Muriel". No obstante, "hay incertidumbre con la oncena colombiana".

El cotejo está pactado para empezar a las 7:00 p.m. hora peruana en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de la ciudad de Goiania. La bicolor va por los tres puntos en el Grupo B.

