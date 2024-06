La sorpresiva reacción de Lionel Scaloni ante la ausencia de Gary Medel y Arturo Vidal en Chile [VIDEO]

A la espera del arranque de Copa América, a la Selección de Argentina le bastó con un gol de Ángel Di María para ganarle por 1-0 a Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago. En este duelo, Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo.

Ecuador le plantó cara a la 'Albiceleste', pero no consiguió crear peligros en la zona de la portería de Emiliano Martínez en la soleada tarde de Chicago, en la que hubo gran ambiente para recibir a Messi.

Al término del partido, el entrenador Lionel Scaloni habló de diversos temas sobre Argentina, aunque llamó la atención su sorpresa cuando un periodista chileno le preguntó sobre la ausencia de Arturo Vidal y Gary Medel en la 'Roja', que es rival de la 'Albiceleste' en la cita continental.

¿No viene Medel y Vidal?”, dijo, de entrada. “Bueno, vamos a esperar mejor, no voy a hablar del tema. No me hagas decir cosas que después no son y quedo pegado yo”, concluyó.

Hay que indicar, que Vidal y Medel no fueron convocados por Ricardo Gareca para el amistoso contra Paraguay previo al inicio de la Copa América. Aunque se espera el anuncio de la lista final de Chile para que se confirme sus ausencias.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. | Fuente: ES

Scaloni habló sobre Ecuador y Messi

En conferencia de prensa, Scaloni se mostró sobre la victoria. “Me pareció un buen partido de parte nuestra y también de Ecuador. Fue muy intenso como para ser un amistoso. Sabemos muy bien lo que son los rivales sudamericanos y es un buen equipo. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer, intentar dominar y crear situaciones”, señaló.

También se refirió a la suplencia de Lionel Messi. “Hay veces que no hay necesidad de arriesgar, tanto con él (Messi) como con otros. Hoy no jugaron otros jugadores, como Otamendi. Di María tuvo sus minutos, Enzo (Fernández) volvió después de la operación. Hay que cuidarlos y que lleguen en óptimas condiciones”, analizó.