"Argentina recobró la memoria del campeón": así reaccionó la prensa tras clasificación a la final de la Copa América

Argentina celebró la victoria ante Canadá y la clasificación a la gran final de la Copa América 2024 con múltiples elogios a su selección. La prensa deportiva no pudo contener la algarabía y la emoción de una nueva final que disputarán los campeones del mundo el domingo 14 de julio (7 p.m. hora peruana) ante el ganador del partido Uruguay vs Colombia.

Así reaccionaron los principales diarios de la capital.

La Nación: "Argentina recobró muchas cosas; la memoria del campeón y la autoridad para llevar adelante partidos como este. Pero también recuperó a su líder: Lionel Messi volvió a mostrar que está vigente y que el mal trago de los últimos diez días quedó atrás. Por eso, una nueva final en el horizonte para un equipo que renovó el apetito que había sido puesto en duda luego de la zozobra ante Ecuador. Y ahí está, ante sus ojos, la posibilidad del cuarto título consecutivo de la era Scaloni. No es normal; se hizo costumbre, y el domingo la selección definirá en Miami contra Colombia o Uruguay".



Olé: "La Argentina superó 2-0 a Canadá y se metió en la final de la Copa América, en la que enfrentará al ganador de Uruguay - Colombia. De esta manera, la Selección avanzó a su cuarta definición en poco más de tres años: serán 1100 días redondos entre el Maracanazo del 2021 y esta nueva chance de coronar, el domingo desde las 21 en el Hard Rock Stadium de Miami. En el mismo día que Francia fue eliminado de la Eurocopa, la Scaloneta volvió a sacar chapa y buscará el bicampeonato de América".

Clarín: "A la Scaloneta se le hizo natural llegar a una final. Y no necesita brillar ni desplegar un fútbol de alto vuelo como el que demostró en varios juegos del Mundial de Qatar. Al equipo le alcanza, al menos en estas instancias de la Copa América, con ir en piloto automático. Por eso fue claro y merecido el 2-0 ante Canadá, más allá de algún sufrimiento en los últimos minutos. Vendrá ahora Uruguay o Colombia y habrá que elevar el rendimiento".



Página 12: "Otra vez, como tantas otras veces, la Selección Argentina le dibuja una sonrisa en tiempos difíciles a millones de argentinos. Otra vez, pasa por encima de todas las diferencias y enorgullece al país. Porque la Selección une lo que todo lo demás, desune. Por cuarta ocasión en los últimos tres años, el equipo que capitanea Lionel Messi y dirige Lionel Scaloni, llega a una final. Ahora irá por la reválida de la Copa América".

Diego Provenzano (Clarín): "Vamos a entender el valor de todos estos años cuando los necesitemos. Cuando los extrañemos. Como la vida misma. Y no se trata de atarnos a esa sentencia fácil que jura y perjura que todo tiempo pasado fue mejor. Porque, en realidad, lo que debemos comprender es que difícilmente haya nada que supere este presente. Porque, sin dudas, somos contemporáneos de la mejor Selección Argentina de todos los tiempos. Tan bueno es este ciclo virtuoso que ya no importa tanto si el domingo, en Miami, se gana esta Copa América de Estados Unidos. Porque los resultados cuentan, claro. Pero no son el único legado de esta década que probablemente sea inigualable".