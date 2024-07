¡No se la perdonan! Argentina responde a Drake por apuesta de 300 mil dólares al triunfo de Canadá

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Argentina no se quedó con las ganas y respondió al artista musical Drake después de que el canadiense perdiera 300 mil dólares en una apuesta que daba como ganador a Canadá en la semifinal de la Copa América 2024.

La cuenta oficial de los albicelestes, en su versión en inglés, utilizó la letra de una canción de su rival y enemigo de rap Kendrick Lamar para enviar un mensaje al rapero.

Drake publicó una imagen en Instagram que mostraba que su apuesta le habría dado un pago de 2,88 millones de dólares si Canadá hubiera ganado, pero los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi llevaron a Argentina a su cuarta final en cinco ediciones.









Los ganadores de la Copa del Mundo respondieron a la publicación de Drake con una foto acompañada de la leyenda: "Not like us, not with us" (No como nosotros, no con nosotros), el título de una canción lanzada por Lamar en mayo que criticaba al artista canadiense y que ha sido reproducida casi quinientos millones de veces en Spotify.

Not like us, 𝐧𝐨𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐮𝐬 🇦🇷 pic.twitter.com/Zoa4OTbgnK — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 10, 2024

Drake había apostado 300 mil dólares a que Canadá le ganaría por 2 a 1 a Argentina, la publicación la hizo en su cuenta de Instagram con el texto: "This could get Messi", un juego de palabras entre el apellido de Lionel Messi y la palabra "desorden" o "complicación" ("messy" en inglés) que significa "Esto podría complicarse".

La cuenta de la Selección de Argentina en español, tampoco perdió la oportunidad de referirse a la apuesta hecha por Drake. "Déjame que te lo explique, este es el verdadero desafío: nunca apuestes en contra de una araña", acompañando la publicación con imágenes de Juan Álvarez, autos de uno de los goles ante Canadá y jugando con el apodo del delantero.

🎶 Déjame que te lo explique, este es el verdadero desafío: nunca apuestes en contra de una araña 🤟 pic.twitter.com/OcJjBimmIF — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 10, 2024