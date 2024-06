Ronaldinho y la verdadera razón de sus duras palabras contra la Selección de Brasil

Ronaldinho sorprendió al mundo entero con sus declaraciones en contra de la Selección de Brasil. El exfutbolista del Barcelona y campeón mundial no tuvo reparos en criticar al equipo que disputará la Copa América 2024, con duras palabras que desataron una fuerte reacción de hinchas y jugadores como Raphinha, quien tuvo fuertes palabras para el exjugador.

"No voy a ver ningún partido, les falta todo, determinación, alegría. Si no juegas bien, no veré ninguno de tus juegos", aseguró Ronaldinho en declaraciones que difundió en sus redes sociales.

Hoy el propio Ronaldinho se encargó de aclarar la razón de la fuerte crítica a la Selección de Brasil en declaraciones que nuevamente compartió en sus redes oficiales.

"Nunca abandonaría el fútbol brasileño, nunca. Y nunca diría esas cosas. En realidad, estas palabras vinieron de verdaderos fans brasileños, son comentarios reales que vi por internet. Imagina escuchar estos mensajes antes de jugar. No, la motivación baja", afirmó.

"El apoyo de los fans hace una gran diferencia para el jugador, sé de lo que estoy hablando. Chicos, lo que nuestros jugadores necesitan es apoyo en este momento. Cuanta más confianza demostremos, más confianza tendrán en el campo"

Con estas palabras Ronaldinho aclaró que sus comentarios contra la Selección de Brasil solo fueron parte de una campaña publicitaria para alentar a los hinchas a apoyar al equipo. Lo que busca el exjugador es evitar los comentarios negativos que solo perjudican la participación del equipo en la Copa América 2024.

"Me uní a este movimiento para animar a los jugadores. Estamos pidiendo a todos que envíen mensajes de apoyo y confianza en las redes sociales de la Conmebol y la Copa América 2024. Demos todo el apoyo mágico del hincha brasileño", finalizó.

¿Qué dijo Raphinha tras las declaraciones de Ronaldinho?





Raphinha se sorprendió al oír lo expresado por 'Dinho', mostrando su total desacuerdo y dando a conocer que el exmundialista le había pedido entradas a Vinicius Jr. para no perderse los partidos de la Selección de Brasil.

“¿La declaración de Ronaldinho? No sé si fue una promoción o no, pero… hace unos días me cuentan que le pidió entradas a Vini Jr para venir a ver nuestros partidos (risas)”, dijo el extremo. “En cualquier caso, me sorprendió y no estoy de acuerdo con su afirmación”.