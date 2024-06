¿Extraña al 'Kun'? La razón por la que Lionel Messi concentra solo en la selección Argentina

Para nadie es un secreto la buena relación de Lionel Messi y el 'Kun' Aguero dentro y fuera del campo. Los futbolistas eran compañeros de concentración cuando coincidían en la Selección de Argentina, pero desde que el 'Kun' ya no está, el delantero del Inter Miami decidió concentrar solo.

“En la Selección yo siempre compartí habitación con el 'Kun', y desde que no está él, me tocó ir solo. No tuve más compañero de habitación”, contó 'Lio' en un canal de YouTube.

Lionel Messi y su faceta de actor

Lionel Messi es uno de los futbolistas que mayor impacto tiene en el mundo, por lo que es llamado por varias marcas para realizar comerciales. Incluso, promocionó una película en la que confesó haberte divertido durante la grabación.

“¿Mi parte de actor? Me gusta, me divierto. Je. Hace muchos años que vengo haciendo publicidades y cada vez le fui agarrando más el gustito. Cuando son cosas graciosas, hay un buen ambiente y está bueno para hacerlo, me divierte", añadió.

Lista de convocados de Argentina para la Copa América 2024

Arqueros: Franco Armani, Gerónimo Rulli y Emiliano Martínez.

Defensores: Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Lucas Martínez Quarta, Lisandro Martínez, Nahuel Molina Lucero y Marcos Acuña.

Mediocampistas: Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez y Valentín Carboni.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Ángel Di María, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.