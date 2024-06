Canadá en la mira de Jorge Fossati: "Ya vimos lo que es capaz de hacer ante el vigente campeón mundial"

Perú empató sin goles ante Chile y el análisis de lo que dejó ese partido debut en la Copa América 2024 tendrá que ser rápido. El próximo martes tendrá en frente a la Selección de Canadá que, si bien perdió 2-0 ante Argentina, mostró ser un equipo que complica y que puede sorprender en cualquier momento.

Eso lo sabe muy bien Jorge Fossati. El técnico de la Selección Peruana ya habló del rival y en tiende que no la tendrá nada fácil.

Al entrenador, en la conferencia de prensa posterior al partido con Chile, le preguntaron sobre sus próximos rivales Canadá y Argentina y esto fue lo que respondió: "Ahora pensamos solo en Canadá, un rival durísimo. Ya vimos lo que es capaz de hacer jugando con el vigente campeón del mundo".

Jorge Fossati dijo que es su costumbre concentrarse en el partido que tiene para jugar. "Después vemos cuando llegue el turno de Argentina", precisó.

"El partido con Chile no pasó todavía, va a pasar cuando lo cerremos con los jugadores. Si no sacas conclusiones y autocritica no cierras el partido. Inmediatamente después trataremos de mejorar lo nuestro y después nos centraremos en las características del rival que ahora es Canadá", comentó.

¿Cuándo juega Perú ante Canadá por la Copa América 2024?

Después del empate sin goles con Chile en la primera fecha, el grupo A del certamen continental que se disputa en Estados Unidos tiene como único líder a Argentina, con tres unidades, que el jueves se impuso a Canadá (2-0).

En la segunda jornada, el cuadro dirigido por Jorge Fossati se medirá a Canadá el martes 25 de junio, en partido que se jugará desde las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Children's Mercy Park, en Kansas City. En el segundo turno del día se llevará a cabo el duelo de Argentina frente a Chile (8:00 p.m.) en New Jersey.

A la ronda de cuartos de final de la Copa América 2024 se clasificarán las dos primeras selecciones de cada grupo.