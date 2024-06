Jorge Fossati sobre Christian Cueva: "Está ya como para tener minutos sin problema"

Jorge Fossati, entrenador de la Selección Peruana, explicó que Christian Cueva está en condiciones de jugar unos minutos en el enfrentamientos contra Canadá, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa América 2024.

“Sobre Christian Cueva, ya el partido pasado habia posibilidad (de que juegue), pero los últimos dos cambios los tuve que hacer por obligación y no por lo que quería plasmar", señaló Fossati en conferencia de prensa.

"Esta ya como para tener minutos contra Canadá sin problema”, agregó Fossati, que en su momento no dudó en permitir que Cueva realice una terapia en la Videna tras el tratamiento a la rodilla que se sometió en España.

Recordemos que Cueva superó esta lesión y ahora está disponible para ser tomado en cuenta en la bicolor. Su último partido lo jugó en el Alianza Lima vs ADT, el 21 de octubre del 2023.

Fossati sobre la bicolor

“El equipo está bien, está fuerte en todo sentido. El calor no es algo que sea solo para nosotros, es para los dos. Por ahora no hay nadie descartado para el partido de mañana”, indicó Fossati en relación a la chance de jugar de Luis Advíncula, que dejó la cancha en el duelo Perú vs Chile.

¿Qué canales transmiten el Perú vs Canadá en vivo y en directo?

El partido será transmitido EN DIRECTO a todo el Perú por América TV y DSports (DirecTV). En Canadá, el cotejo se verá EN VIVO por RDS y TSN. En tanto, también se podrá escuchar el cotejo EN VIVO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y por AudioPlayer. El minuto a minuto del partido lo podrás vivir en la página web de RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Canadá en vivo por grupo A de Copa América 2024?

El encuentro entre Perú vs Canadá por Copa América 2024 se disputará el martes 25 de junio en el Children's Mercy Park de la ciudad de Kansas. El recinto tiene una capacidad para 18 500 espectadores.