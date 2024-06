¡Conmovedor! El esperado encuentro entre Christian Cueva y Ricardo Gareca en la Copa América 2024

Para nadie es un secreto la estrecha relación que llevaron Christian Cueva y Ricardo Gareca mientras el entrenador dirigió a la Selección Peruana. Ese mismo afecto se mantiene con el tiempo y se evidenció tras el partido ante Chile por la Copa América 2024.

El volante de la 'Bicolor' no lo dudó ni un segundo y, tras el partido, llegó hasta el camarín de Chile para buscar al 'Tigre'. El abrazo no se hizo esperar y una larga charla tampoco. Las cámaras de América Deportes captaron al jugador ingresando al vestuario y saliendo del mismo después de varios minutos.

Pedro Gallese, Gianluca Lapadula, Edison Flores, entre otros jugadores, ya habían ido a saludar al entrenador en grupo, pero Christian Cueva prefirió hacerlo solo.

En la previa del Perú vs. Chile, Ricardo Gareca tuvo palabras de cariño y reconocimiento para Christian Cueva. "Todos sabían del gran cariño que tengo por él, es un jugador diferente. Más allá de todo eso, siempre hubo un respeto. No solo con él, también con todos los jugadores. Solo tengo palabras de agradecimiento por la manera que me trataron", dijo.

¡EXCLUSIVO! ¿Qué le dijo el 'Tigre' a 'Aladino'? Era el encuentro más esperado y se dio tras el empate entre Perú y Chile por la Copa América 2024https://t.co/vLISlVAOzu — América Deportes (@ADamericatv) June 22, 2024

Tras su polémica convocatoria a la Copa América 2024, Jorge Fossati lo llamó a pesar de estar en proceso de recuperación de una seria lesión, Christian Cueva salió en lista para el encuentro ante Chile pero finalmente no fue de la partida.