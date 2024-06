¿Regresa el 'Memo' Ochoa? Arquero titular de México se lesionó y se perderá la Copa América

La Selección de México viene preparándose para el inicio de la Copa América. Sin embargo, está teniendo algunos problemas para definir a su equipo de cara a justa continental.

Y es que, previo al encuentro ante la Selección de Brasil —donde perdió 3-2 con gol de último minuto de Endrick—, se confirmó la lesión de una de sus principales figuras.

En conferencia de prensa, el técnico mexicano Jaime Lozano informó que Luis Malagón, quien se proyectaba como titular en la Copa América, sufrió un desgarro muscular en el glúteo y deberá volver a su club para iniciar su recuperación.

“Está lastimado, tiene que volver con su club porque no nos van a dar tiempo para que esté en Copa América”, indicó el estratega del Tri.

¿'Memo' Ochoa será su reemplazo?

Tras conocerse la lesión de Luis Ángel Malagón, los periodistas mexicanos daban por sentada la convocatoria de Guillermo 'Memo' Ochoa. Sin embargo, Jaime Lozano convocó al portero Carlos Acevedo.

En conferencia de prensa, el técnico indicó que Ochoa no está vetado y explicó la convocatoria del arquero de Santos Laguna.

"No, no ha estado ni va a estar vetado Memo. No hay jugadores vetados en la selección. En qué me basé... en una lista grande que tenemos en la Conmebol y estaba Acevedo. Hace un año salió de selección por lesión y me parece que ha venido al alza en su equipo. Entonces, en eso me basé", indicó en un primer momento.

"Queremos traer gente y esta selección de proyección ver la mejor selección posible de cara al Mundial 2026. Entonces, en eso nos basamos para que Acevedo esté y pelee por un sitio y no hay veto para nadie", complementó.

